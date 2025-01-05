تأييد مطلق لحملة حماية وطن من قبل الأكاديميين والمثقفين والناشطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أظهرت نتائج استطلاع رأي إلكتروني نفذته الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن غالبية الأكاديميين والناشطين والباحثين بواقع 90.3% من المستطلعين أكدوا أن حملة "حماية وطن" ضرورية من أجل القضاء على ظاهرة الخارجين على القانون.

وأضافت النتائج، التي أعلنها الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية رمزي عودة، بحضور حشد من قيادات منظمة التحرير، في مقر الأكاديمية الدولية بمدينة رام الله، معارضة 7.5% من المستطلعين، ولدى سؤال المستطلعين هل حملة "حماية وطن" ضرورية لتعزيز سيادة القانون أجمع 90.7% على أنها ضرورية لتعزيز السيادة الوطنية، بينما عارض ذلك 7.1%.

وأكد 89.6% من المستطلعين أن حملة حماية وطن أداة هامة في تحقيق السلم الأهلي، فيما رأى 7.5% رأيا مخالفا لذلك، كما أكد 90% من المستطلعين أن حملة حماية وطن تشكل سداً منيعاً لمنع تكرار واستنساخ نموذج غزة في الضفة الغربية، فيما عارض هذا الرأي 7.7%، وحول هل حملة حماية وطن أداة لتحقيق الاستقرار رأى 89.5% بالإيجاب باعتبارها أداة لتحقيق الاستقرار وعارض ذلك 7.6% من المستطلعين.

كما أكد 89.6% من المستطلعين أن حملة حماية وطن تشكل أداة لحماية المدنيين، و89.9% من المستطلعين على أن حملة حماية وطن تشكل أداة لحماية ممتلكات المدنيين، واعتبر 87.3% بأن الحملة تعتبر أداة لتحقيق المنعة الوطنية، ورأى 81.6% أن حملة حماية وطن جاءت كخطوة ضرورية من أجل إجبار الخارجين على القانون على تسليم سلاحهم.

وأشار 89.9% من المستطلعين إلى أن حملة حماية وطن تؤدي إلى منع الفوضى في الوطن، فيما اعتبر 90% من المستطلعين بأن الحملة تسعى إلى منع الأجندات الأجنبية من اختراق الصف الوطني، و89.8% أن حملة حماية وطن جاءت من أجل ملاحقة ومحاسبة ومساءلة من ارتكبوا جرائم واعتداءات وسلوكيات ضد المواطنين والمؤسسات والأجهزة الأمنية.

واعتبر 86.9% من المستطلعين بأن حملة وطن أداة مهمة من أجل إعادة الإنعاش الاقتصادي لجنين المنكوبة، وكذلك نسبة 89.1% أكدت أن حملة حماية وطن قادرة على إحباط الادعاءات التي تتبناها إسرائيل وحلفاؤها بأن الدولة الفلسطينية لا تستطيع السيطرة على أراضيها للطعن في قدرة الفلسطينيين على إقامة دولتهم مستقلة. وشدد 88.6% من المستطلعين بأن حملة حماية وطن تسعى إلى مواجهة القيم والتوجهات الخارجة عن منظومة القيم الفلسطينية، وكذلك أكد 89.7% منهم أن الحملة تسعى إلى التأكيد على أن السلاح الشرعي هو فقط سلاح الدولة، وأشار 87.9% من المستطلعين إلى أن حملة حماية وطن تسعى الى قطع الطريق على الاحتلال بمهاجمة المدن والمخيمات وإحداث التدمير في البنية التحية وضرب الاقتصاد بحجة ملاحقة الجماعات المسلحة.

ونالت أعلى العبارات التي تضمنت "موافق جدا" على نسبة 81.4% وهي عبارة " تعتبر حملة حماية وطن ضرورية لتعزيز سيادة القانون"، تليها 80.9% وهي عبارة "تشكل حملة حماية وطن سدا منيعا لمنع تكرار واستنساخ نموذج غزة في الضفة الغربية"، حيث حصلت على نسبة 80.9% موافق جدا، تليها عبارة "تعتبر حملة حماية وطن ضرورية من أجل القضاء على ظاهرة الخارجين على القانون" بنسبة 80.7%. كما حصلت أعلى العبارات التي تضمنت موافق على عبارة "جاءت حملة حماية وطن كخطوة ضرورية من أجل إجبار المسلحين على تسليم سلاحهم" بنسبة 25.4%، تليها عبارة "تعتبر حملة حماية وطن أداة لتحقيق المنعة الوطنية" بنسبة 19.4%. تليها عبارة " تشكل حملة حماية وطن أداة لحماية المدنيين" بنسبة 17.4%.

يشار إلى أن الاستطلاع اشتمل على عينة قصدية بلغت 900 أكاديميا وباحثا وناشطا، ونُفّذ بالفترة ما بين 2-4 يناير الماضي. واشتملت عينة الدراسة حسب بلد الاقامة على 4.3% من الدول الأجنبية، فيما بلغت نسبة المستطلعين من الدول العربية 5.6% بينما كان عدد المستطلعين من الضفة الغربية 82.6% وبلغت نسبة المستطلعين من قطاع غزة 7.6%. ومن جانب المنصب الوظيفي، بلغت نسبة المستطلعين من المسميات الوظيفية المختلفة 46.9% فيما بلغ عدد الباحثين من المستطلعين 126 بنسبة 14% بينما كان عدد المحاضرين الجامعيين 165 بنسبة 18.3% وبلغت نسبة النشطاء من المستطلعين من 20.8%.

ومن زاوية الجنسية، اشتملت العينة على 95.4% على حاملي الجنسية الفلسطينية، وبلغ عدد المستطلعين من الجنسيات الأخرى 41 بنسبة 4.6%. أما بالنسبة لمعيار المؤهل العلمي، فقد اشتملت عينة الدراسة على 52% من حاملي درجة البكالوريوس، وبلغت نسبة حملة الدكتوراة من المستطلعين 22% وبلغت نسبة حملة الماجستير من المستطلعين 26%، وبلغت نسبة الذكور 84.6%، وبلغت نسبة الاناث 15.4%.