كاتس: لا اتفاق مع لبنان إذا لم ينسحب حزب الله وراء نهر الليطاني

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - قال وزير
الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب وراء نهر الليطاني في لبنان.
وأضاف كاتس أنه إذا لم يتم تلبية هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق بين الأطراف، وستتخذ إسرائيل خطوات لـ"ضمان عودة السكان إلى شمال البلاد بأمان".
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير الأمن الإسرائيلي في مقر قيادة المنطقة الشمالية، لتفقد على أسلحة حزب الله التي صادرها جيش الاحتلال خلال عملياتها في الجنوب اللبناني.
وقال كاتس إن "إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وستستمر في فرضه بشكل كامل ودون تساهل لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".
وأضاف "لكن الشرط الأول هو انسحاب كامل لحزب الله وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة وتدمير بنيته التحتية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهذا لم يحدث بعد".
وأضاف: "إذا لم يتحقق هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسيتعين على إسرائيل العمل بنفسها لضمان عودة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم"، على حد تعبيره.
وأشار كاتس إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود تهديد جديد على المستوطنات الشمالية وعلى المواطنين الإسرائيليين، وقال إن الجيش الإسرائيلي يواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات حزب الله.
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