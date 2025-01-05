كاتس: لا اتفاق مع لبنان إذا لم ينسحب حزب الله وراء نهر الليطاني

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قال الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب وراء نهر الليطاني في لبنان.

وأضاف كاتس أنه إذا لم يتم تلبية هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق بين الأطراف، وستتخذ إسرائيل خطوات لـ"ضمان عودة السكان إلى شمال البلاد بأمان".

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير الأمن الإسرائيلي في مقر قيادة المنطقة الشمالية، لتفقد على أسلحة حزب الله التي صادرها جيش الاحتلال خلال عملياتها في الجنوب اللبناني.

وقال كاتس إن "إسرائيل مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وستستمر في فرضه بشكل كامل ودون تساهل لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

وأضاف "لكن الشرط الأول هو انسحاب كامل لحزب الله وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة وتدمير بنيته التحتية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهذا لم يحدث بعد".

وأضاف: "إذا لم يتحقق هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسيتعين على إسرائيل العمل بنفسها لضمان عودة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم"، على حد تعبيره.

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود تهديد جديد على المستوطنات الشمالية وعلى المواطنين الإسرائيليين، وقال إن الجيش الإسرائيلي يواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات حزب الله.