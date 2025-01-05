رئيس الموساد يتوجه إلى قطر الإثنين: يوم حاسم بعد جسر فجوات

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الموساد، دافيد برنياع، سيتوجه يوم غد، الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مع حركة حماس.

جاء ذلك فيما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر فلسطيني قوله إن اليوم، الأحد، يعد يومًا حاسمًا في المفاوضات، إذ نجح الوسطاء في جسر فجوات، وسط ترقب لرد إسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن المصدر الفلسطيني الذي أشارت إلى أنه "فضّل عدم الكشف عن هويته"، قوله إن "الوسطاء تمكنوا من جسر الفجوات بين الطرفين من خلال حلول وسطية".

وأضاف أن الوسطاء ينتظرون رد الحكومة الإسرائيلية، الليلة، بعد اجتماع سيعقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

ويجتمع نتنياهو في وقت لاحق مساء اليوم، مع شركائه في الائتلاف، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية؛ وكانت طائرة الوفد الإسرائيلي قد غادرت الدوحة في وقت سابق، عائدة إلى تل أبيب.

وذكرت التقارير أن نتنياهو دعا وزير الجيش، يسرائيل كاتس، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس حزب شاش أرييه درعي، للمشاركة في الاجتماع.

وذكرت وسائل إعلان إسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي سيبحث التطورات في المفاوضات، قبل توجه برنياع للعاصمة القطرية لتسليم الرد الإسرائيلي.

في حين نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الاجتماع الأمني المحدود الذي يعقده نتنياهو مع عدد من الوزراء "لن يتناول ملف الرهائن".