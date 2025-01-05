رئيس الموساد يتوجه إلى قطر الإثنين: يوم حاسم بعد جسر فجوات

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الموساد، دافيد برنياع، سيتوجه يوم غد، الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة
تبادل الأسرى مع حركة حماس.
جاء ذلك فيما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر فلسطيني قوله إن اليوم، الأحد، يعد يومًا حاسمًا في المفاوضات، إذ نجح الوسطاء في جسر فجوات، وسط ترقب لرد إسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن المصدر الفلسطيني الذي أشارت إلى أنه "فضّل عدم الكشف عن هويته"، قوله إن "الوسطاء تمكنوا من جسر الفجوات بين الطرفين من خلال حلول وسطية".
وأضاف أن الوسطاء ينتظرون رد الحكومة الإسرائيلية، الليلة، بعد اجتماع سيعقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع عدد من الوزراء والمسؤولين.
ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.
ويجتمع نتنياهو في وقت لاحق مساء اليوم، مع شركائه في الائتلاف، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية؛ وكانت طائرة الوفد الإسرائيلي قد غادرت الدوحة في وقت سابق، عائدة إلى تل أبيب.
وذكرت التقارير أن نتنياهو دعا وزير الجيش، يسرائيل كاتس، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس حزب شاش أرييه درعي، للمشاركة في الاجتماع.
وذكرت وسائل إعلان إسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي سيبحث التطورات في المفاوضات، قبل توجه برنياع للعاصمة القطرية لتسليم الرد الإسرائيلي.
في حين نقلت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") عن الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن الاجتماع الأمني المحدود الذي يعقده نتنياهو مع عدد من الوزراء "لن يتناول ملف الرهائن".
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