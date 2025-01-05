نابلس: جماهير حاشدة تحيي الذكرى الــ60 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - أحيت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الأحد، الذكرى الستين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ودعما للقرار الوطني المستقل، واسنادا للمؤسسة الامنية.

وشارك في حفل الانطلاقة الذي نظم وسط مدينة نابلس، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومحافظ نابلس غسان دغلس، وأعضاء اللجنة المركزية جبريل الرجوب ومحمد اشتية ودلال سلامة، وأمين سر حركة "فتح"/ اقليم نابلس محمد حمدان، وعضو المجلس الثوريّ لحركة "فتح" كفاح حرب، وعدد من امناء السر لحركة فتح في محافظة نابلس، وعدد من عائلات الشهداء، وشهداء الواجب الوطني.



ونقل العالول في كلمة الحركة تحيات الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية لجميع المشاركين في المهرجان، وكوادر فتح.

وقال "ستون عاما مرت من المعاناة، قدم فيها الشعب الفلسطيني تضحيات غير مسبوقة، لكنه حصل على انتصارات وانجازات حققها عبر 60 عاما، امتلك فيها هويته النضالية".

واضاف "أن أهم انجاز كرسه الرئيس ياسر عرفات هو القرار الوطني الفلسطيني المستقل، حتى تكون مسيرة واضحة، وحركة فتح ليست بجيْب أحد، بل هي ملك الشعب الفلسطيني".

وتابع العالول: لا نستطيع أن نقف دون وقفة لما يجري في قطاع غزة من مذابح وإبادة جماعية، ورسالتنا لهم بأنهم في قلوبنا، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تتعرض هي الأخرى لمذابح واجتياحات متكررة وانتهاكات من قبل العدو المحتل، وحكومته الإسرائيلية المتطرفة".

واضاف "أن شعبنا لن يتخلى عن مسيرته وأهدافه، ومستمرون إلى الأمام دائما خلف أهدافنا، من أجل نيل الحرية، والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المتكاملة وقطاع غزة جزء منها، ولا يمكن فصله فدولتنا الفلسطينية واحدة".

ونوه العالول إلى ما يعانيه المعتقلون في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من ظلم وعذابات، وقال إن نضالنا من أجل حريتكم لن يتوقف.

وشدد على أن حركة "فتح" لا يمكن أن تنهزم على الاطلاق، ومعركتنا معركة صمود، وحكمة والمقاومة ستستمر.

وأضاف، وسيلتنا في المضي الى الامام هي الوحدة والتماسك، والانسجام فيما بيننا وبين أحبتنا الشعب الفلسطيني، ولن نسمح لأحد بأن يعطل سير سفينتنا، مشددا على أن حركة "فتح" صنعت مجدا للأمة عبر 60 عاما، فحافظوا عليها.

بدوره، قال اشتية إن منظمة التحرير عمودها وعمادها حركة فتح، التي زرعت شجرة الحرية عام 1965 وروتها في معركة الكرامة عام 1968.

وأضاف اشتية خلال كلمته في المهرجان: في ذكرى الانطلاقة، لنا علامات مسجلة على مدار التاريخ، نحن أصحاب الثورة والرصاصة الأولى، وأصحاب القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي دفعنا ثمنا له بالدم، ونحن دعاة الوحدة الوطنية وجسدنا ذلك في إطار منظمة التحرير ودفعنا ثمنا لذلك بالدم.

وتابع: الواقعية السياسية لا تعني الجبن، وهناك فرق بين من يريد لشعبه أن يعيش وينتصر بحكمة ومن يريد لشعبه أن يفنى، وهناك فرق بين النظام والفوضى، والأجهزة الأمنية لحماية النظام والمواطن وواجبنا أن نحميها.

وأضاف اشتية: أيها الفتحاويون المحتفلون فلسطين هي الأرض الأم وأنتم شقائق النعمان، قدمتم التضحيات وما زلتم تقدمون، وغاب المؤسسون واستشهد قيادتنا وعلى رأسهم شهيدنا الرمز ياسر عرفات، فإذا ذهب المعلم بقيت المدرسة.

وشدد على الترحيب بأي مبادرات لوقف المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدا: لا نقبل باقتطاع أي جزء من غزة، أو ضم أي جزء من الضفة الغربية، ويجب وقف القتل بالتجويع والتعطيش.

وقال اشتية: نقول للعابثين لا تعبثوا بساحتنا الداخلية، وفلسطين لها عنوان شرعي واحد، ونحن سلطة واحدة وشرعية واحدة وسلاح وقانون وأرض وبلد واحدة وهي للجميع.

وأضاف: نحن ضد الاحتلال ومع الشرعية وضد الفوضى والعبث، ونحن ضد الاحتواء، وعاشت فلسطين والرحمة للشهداء والحرية للمعتقلين، وليوقف العدوان على قطاع غزة وجرائم المستعمرين بالضفة والقدس.

من جانبه، قال المحافظ دغلس: من عاصمة جبل النار من نابلس ومخيمتها وريفها الصامد وشهدائها، نبرق التحية الى غزة الصامدة، في الذكرى الـ60 لانطلاقة الثورة وحركة "فتح"، التي قدمت التضحيات والشهداء، ونضالها المتواصل.

واضاف "رسالتنا للعالم ان الشعب الفلسطيني موجود على الارض، وحركة "فتح" لن تنكسر ابدا وهي الحركة المعمدة بدماء الشهداء، وآهات الجرحى والاسرى، ونقول نحن ثابتون، رغم كل محاولات الاحتلال ستبقى الشرعية الفلسطينية".

وتابع دغلس، باسم شهداء الواجب الوطني، وكل الأجهزة الأمنية، سنبقى حماة الوطن، وباسم الصامدين في نابلس وبلدتها القديمة ومخيمتها وريفها، هنا جبل النار تقول كلمتها، نحن الشرعية ولا فلسطين الا فلسطين ولا عاصمة الا القدس، ونحيي المناضلين في مخيم جنين، ونقول لا للخارجين على القانون.