حسان بوجه بالبدء بتوسعة مستشفى أبو عبيدة

حسان بوجه بالبدء بتوسعة مستشفى أبو عبيدة
التاريخ
1/5/2025 7:07:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
زار رئيس الوزراء جعفر حسان ، الاحد ، مستشفى
أبو عبيدة الحكومي في الأغوار الشمالية .
وأكد حسان ضرورة البدء بتوسعة قسم الكلى خلال العام الحالي، وتوسعة مرافق أخرى تخدم المراجعين من أبناء المنطقة وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.
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