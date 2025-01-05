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حسان بوجه بالبدء بتوسعة مستشفى أبو عبيدة

1/5/2025 7:07:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء جعفر حسان ، الاحد ، مستشفى أبو عبيدة الحكومي في الأغوار الشمالية .
وأكد حسان ضرورة البدء بتوسعة قسم الكلى خلال العام الحالي، وتوسعة مرافق أخرى تخدم المراجعين من أبناء المنطقة وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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