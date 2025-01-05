بيع سمكة تونة تزن 276 كغ بـ1.3 مليون دولار في اليابان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "كيودو" بيع سمكة تونة تزن 276 كيلوغراما في أول مزاد للعام الجديد في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو بـ207 ملايين ين (1.316 مليون دولار).

عادة ما يجذب المزاد الأول لسمك التونة في العام الجديد الكثير من الاهتمام، لأنه يعتبر بشكل غير رسمي مؤشرا للاتجاهات الاقتصادية ونوعا من التوقعات للعام الجديد. وبالرغم من أن توقعات "التونة" قد لا تكون دقيقة دائما، لكن ينظر إلى السعر المرتفع في المزاد الأول على أنه فأل خير.

روسيا اليوم



