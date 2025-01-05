الشاي الأحمر لمصابي البرد.. مفيد أم مضر؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شرب الشاي أثناء الإصابة بالبرد يمكن أن يكون له بعض التأثيرات المتباينة، في حين أن الشاي الساخن قد يوفر بعض الفوائد المهدئة، مثل تخفيف احتقان الحلق وتدفئة الجسم، إلا أن هناك بعض الأضرار المحتملة التي يجب مراعاتها.



أضرار شرب الشاي على مصابي البرد

1- تأثير الكافيين

الشاي يحتوي على الكافيين، وهو مدر للبول، مما قد يزيد من فقدان السوائل ويؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تعويضه بشرب كميات كافية من الماء.



2- تأثير على النوم

الكافيين في الشاي قد يسبب اضطرابات في النوم، وهو أمر مهم للتعافي من البرد، حيث يحتاج الجسم للراحة الكافية.



3- إضافة السكر

إضافة كميات كبيرة من السكر إلى الشاي قد يقلل من كفاءة الجهاز المناعي ويبطئ التعافي.



4- حرارة الشاي

إذا كان الشاي ساخنًا جدًا، فقد يسبب تهيجًا في الحلق الملتهب أو الأغشية المخاطية.



مشروبات بديلة عن الشاي لمصابي البرد

هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض البرد وتعزيز الشفاء، وأبرزها هي:

1- مشروب الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان.

2- الليمون الساخن

الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، والعسل يهدئ الحلق الملتهب.

3- شاي الأعشاب البابونج أو النعناع

يساعد البابونج على تهدئة الجهاز التنفسي وتحسين النوم، بينما يخفف النعناع الاحتقان.

4- الكركم

الكركم يحتوي على الكركمين المضاد للالتهابات، مما يساعد في تخفيف الأعراض وتعزيز المناعة.

5- القرفة والعسل

القرفة تحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، وتساعد في تخفيف السعال.

6- شاي الزعتر

الزعتر يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للسعال.



نصائح بشأن الشاي عند الإصابة بالبرد

يُفضل شرب الشاي باعتدال واختيار الشاي العشبي الخالي من الكافيين أثناء البرد، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء لتعويض فقدان السوائل، وتجنب الشاي شديد السخونة أو المحلى بكميات كبيرة.

الكونسلتو