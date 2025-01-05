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إنجاز غير مسبوق للخدمات الطبية الملكية .. تفاصيل

1/5/2025 6:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حققت الخدمات الطبية الملكية إنجازا غير مسبوق يعزز مكانة الأردن في الريادة الطبية، حيث حصلت على الاعتراف الرسمي من المجلس الطبي الأردني ببرنامج الزمالة في التخصصات الفرعية الدقيقة لأمراض الكلى عند الأطفال وأمراض المناعة والحساسية عند الأطفال، لتصبح المركز الوحيد على مستوى الأردن الذي يقدم هذا النوع من البرامج المتقدمة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام الخدمات الطبية الملكية بتطبيق أحدث المعايير العالمية في التعليم الطبي وتطوير القطاع الصحي، من خلال إعداد وتدريب كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل مع أكثر التحديات الطبية تعقيدا.
وقال رئيس دائرة الأطفال العميد الطبيب وائل خريسات "إن هذا الاعتراف الجديد يعزز مكانة الأردن كوجهة رئيسة للأطباء الراغبين بالتخصص في هذه المجالات الدقيقة، ويضع الخدمات الطبية الملكية في طليعة المراكز الطبية التعليمية على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن البرنامج يوفر رعاية طبية دقيقة للفئات العمرية الأكثر حساسية لأمراض الكلى عند الأطفال، بينما يركز برنامج أمراض المناعة على معالجة الأمراض الوراثية والمكتسبة التي تتطلب خبرات طبية متعمقة.
ودعا خريسات جميع الأطباء الراغبين بالتخصصات الفرعية في طب الأطفال إلى الاستفادة من هذه الفرصة المميزة، مؤكدا أن الخدمات الطبية الملكية مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير برامجها التعليمية لخدمة الأجيال القادمة من الأطباء، وتحقيق تطلعات المجتمع الأردني في الحصول على رعاية طبية رفيعة المستوى.
بترا









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