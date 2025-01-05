إنجاز غير مسبوق للخدمات الطبية الملكية .. تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حققت الخدمات الطبية الملكية إنجازا غير مسبوق يعزز مكانة الأردن في الريادة الطبية، حيث حصلت على الاعتراف الرسمي من المجلس الطبي الأردني ببرنامج الزمالة في التخصصات الفرعية الدقيقة لأمراض الكلى عند الأطفال وأمراض المناعة والحساسية عند الأطفال، لتصبح المركز الوحيد على مستوى الأردن الذي يقدم هذا النوع من البرامج المتقدمة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام الخدمات الطبية الملكية بتطبيق أحدث المعايير العالمية في التعليم
الطبي وتطوير القطاع الصحي، من خلال إعداد وتدريب كوادر طبية متخصصة قادرة على التعامل مع أكثر التحديات الطبية تعقيدا.
وقال رئيس دائرة الأطفال العميد الطبيب وائل خريسات "إن هذا الاعتراف الجديد يعزز مكانة الأردن كوجهة رئيسة للأطباء الراغبين بالتخصص في هذه المجالات الدقيقة، ويضع الخدمات الطبية الملكية في طليعة المراكز الطبية التعليمية على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن البرنامج يوفر رعاية طبية دقيقة للفئات العمرية الأكثر حساسية لأمراض الكلى عند الأطفال، بينما يركز برنامج أمراض المناعة على معالجة الأمراض الوراثية والمكتسبة التي تتطلب خبرات طبية متعمقة.
ودعا خريسات جميع الأطباء الراغبين بالتخصصات الفرعية في طب الأطفال إلى الاستفادة من هذه الفرصة المميزة، مؤكدا أن الخدمات الطبية الملكية مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير برامجها التعليمية لخدمة الأجيال القادمة من الأطباء، وتحقيق تطلعات المجتمع الأردني في الحصول على رعاية طبية رفيعة المستوى.
بترا
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