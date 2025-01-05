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طرق طبيعية لعلاج مرضى الربو في الشتاء

1/5/2025 6:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع قدوم فصل الشتاء، يعاني مرضى الربو من تفاقم الأعراض نتيجة التعرض للبرد والرطوبة العالية، مما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق طبيعية لتخفيف حدّة المرض، ويوضح الدكتور أحمد الكيلاني استشاري أمراض الصدر والحساسية، والدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية، عدة نصائح يمكن أن تساعد المرضى في التعامل مع نوبات الربو بفعالية خلال هذه الفترة.
المشروبات الدافئة
يشير ناجي، إلى أن تناول المشروبات الدافئة يُعد من الحلول البسيطة والفعالة التي تسهم في تهدئة الجهاز التنفسي، ومن أبرز هذه المشروبات الزنجبيل الساخن، الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تخفيف التهابات الشعب الهوائية، ويُوصى بتناول شاي الكركم المحلّى بالعسل لما له من فوائد في تقوية المناعة وتقليل إفراز المخاط.
تعزيز المناعة بالغذاء
ومن الناحية الغذائية، يؤكد استشاري التغذية العلاجية أن تعزيز المناعة أمر بالغ الأهمية، حيث ينصح بإضافة الثوم والبصل إلى النظام الغذائي اليومي لما لهما من خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.
وأوضح ناجي، أن الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والكيوي تعتبر الحل الأمثل لتقليل فرص الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.
ممارسة التنفس العميق
وعلى الجانب الآخر، ينصح الكيلاني بممارسة تمارين التنفس العميق يوميًا، لما لها من دور في تحسين كفاءة الرئتين وتوسيع الشعب الهوائية، ويمكن القيام بهذه التمارين في أجواء هادئة مع الاستماع إلى موسيقى مهدئة لتقليل التوتر، الذي قد يكون من محفزات الربو.
تحسين البيئة المنزلية
يلفت الكيلاني، الانتباه إلى ضرورة تحسين بيئة المنزل لتجنب المهيجات التي تفاقم الربو، مثل الغبار والعفن، ويقترح استخدام أجهزة ترطيب الهواء للحفاظ على مستوى مناسب من الرطوبة، خاصة أن الجفاف الناتج عن التدفئة يمكن أن يزيد من حساسية الجهاز التنفسي.
أهمية البقاء دافئًا
في ختام حديثه، يشدد الكيلاني على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة والبقاء في أماكن دافئة لتجنب التعرض المباشر للهواء البارد، حيث يعد من أقوى المحفزات لنوبات الربو، ويقترح استخدام وشاح لتغطية الأنف والفم عند الخروج، بهدف تدفئة الهواء المستنشق وتقليل احتمالات التهيج.
ويؤكد الكيلاني أن الطرق الطبيعية قد تكون مساعدة في تخفيف الأعراض، لكنها ليست بديلاً عن العلاج الطبي المتخصص؛ لذا، يُنصح بمراجعة الطبيب بانتظام لضبط الأدوية المناسبة لكل حالة.

الكونسلتو

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