أبونقطة رئيساً لمجلس النقباء

أبونقطة رئيساً لمجلس النقباء
التاريخ
1/5/2025 5:20:31 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تسلم نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي ابونقطة، رئاسة مجلس النقباء خلفا لنقيب اطباء
الاسنان د.عازم القدومي.
يذكر أن رئاسة مجلس النقباء تمتد لأربعة أشهر .
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