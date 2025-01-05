الاحتلال يزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن وقعت محاولة تنفيذ عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة مستوطن بجروح بعد تعرضه لعملية طعن في بلدة دير قديس، بينما نفت بعض وسائل الإعلام تسجيل أي إصابات بصفوف المستوطنين.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على البلدة، وقامت بعمليات بحث وتفتيش عن امرأة فلسطينية بزعم ضلوعها في محاولة تنفيذ عملية الطعن.