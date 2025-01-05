الاحتلال يزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن وقعت محاولة تنفيذ عملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله.
وأعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة مستوطن بجروح بعد تعرضه لعملية طعن في بلدة دير قديس، بينما نفت بعض وسائل الإعلام تسجيل أي إصابات بصفوف المستوطنين.
وفرضت قوات الاحتلال حصارا على البلدة، وقامت بعمليات بحث وتفتيش عن امرأة فلسطينية بزعم ضلوعها في محاولة تنفيذ عملية الطعن.
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