طيران الإمارات تخطط لتوسيع عملياتها باستخدام طائرة A380 العملاقة

(MENAFN
) تخطط طيران
الإمارات لتوسيع عملياتها باستخدام طائرة
A380 العملاقة لتصل إلى 51 وجهة عالمية بحلول عام 2025، بما في ذلك مدن في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية. وتواصل طيران الإمارات تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطيران، حيث تشغل أكثر من نصف أسطول العالم من طائرات
إيرباص A380. ويوجد حاليًا 94 طائرة من هذا الطراز في الخدمة الفعلية، مما يعكس التزام الشركة بتوفير تجربة سفر لا مثيل لها على هذه الطائرة المميزة.
تشتهر طائرة A380 برفاهيتها وتقنياتها المتقدمة، حيث تقدم للمسافرين مقصورات فسيحة وتجربة طيران فاخرة. تعتزم طيران الإمارات تشغيل هذه الطائرة الرئيسية إلى حوالي 21 وجهة في أوروبا، بما في ذلك مراكز رئيسية مثل لندن هيثرو وباريس شارل ديغول وفرانكفورت، بالإضافة إلى مدن أخرى مثل غلاسكو وكوبنهاغن وروما فيوميتشينو ومدريد وبرشلونة وغيرها، مما يضمن تغطية واسعة للقارة.
في أمريكا الشمالية، توسع طيران الإمارات وجودها باستخدام طائرات A380 إلى مدن رئيسية مثل نيويورك ولوس أنجلوس وتورونتو، بالإضافة إلى وجهات أخرى مثل هيوستن وواشنطن دولس وسان فرانسيسكو. يعكس هذا التوسع الاستراتيجي تركيز الشركة على تلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح في هذا السوق المهم.
كما ستستمر طائرة A380 في خدمة وجهات رئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك القاهرة والرياض وجوهانسبرغ، مما يعزز شبكة طيران الإمارات الإقليمية. وتظل آسيا سوقًا حيويًا للشركة، حيث ستواصل طائرة A380 العمل إلى مدن رئيسية مثل هونغ كونغ وطوكيو ناريتا وسنغافورة. تؤكد هذه الجهود التزام طيران الإمارات بتلبية احتياجات المسافرين العالميين من خلال توفير اتصالات سلسة وخدمة لا تضاهى.
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