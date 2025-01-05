مبيعات السيارات الكورية الجنوبية الصديقة للبيئة تصل إلى مستوى جديد في عام 2024

(MENAFN
) حققت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة التي تنتجها خمس شركات كبرى في كوريا الجنوبية مستوى قياسيًا جديدًا العام الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على الطرازات الهجينة، وفقًا لبيانات صدرت يوم الأحد. وبلغ إجمالي مبيعات هذه الشركات، التي تشمل هيونداي موتور وكيا وجنرال موتورز كوريا وكي جي موبيليتي ورينو كوريا موتورز، 450,194 سيارة صديقة للبيئة في عام 2024، بزيادة نسبتها 11.1 بالمئة مقارنة بـ405,331 وحدة في عام 2023.
سيطرت السيارات الهجينة على السوق، حيث بلغت مبيعاتها 356,058 وحدة العام الماضي، بزيادة قدرها 24.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وشكلت هذه الطرازات 88 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في عام 2024. في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بشكل ملحوظ بنسبة 21.2 بالمئة، من 115,900 وحدة في عام 2023 إلى 91,385 وحدة العام الماضي. كما تراجعت مبيعات السيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بنسبة 36.4 بالمئة، من 4,238 وحدة إلى 2,751 وحدة خلال نفس الفترة.
يُظهر هذا التراجع الحاد في مبيعات السيارات الكهربائية والهيدروجينية تناقضًا واضحًا مع الأداء القوي للطرازات الهجينة، التي أثبتت شعبيتها المتزايدة بين المستهلكين. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الفئات الأخرى، لعبت السيارات الهجينة دورًا حيويًا في دعم النمو الإجمالي لمبيعات السيارات الصديقة للبيئة في السوق.
وأرجع مسؤول في صناعة السيارات الطلب المستمر على المركبات الصديقة للبيئة إلى تزايد الإقبال على الطرازات الهجينة. وفي حين أن انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية والهيدروجينية كان يمثل تحديًا، وفرت السيارات الهجينة بديلًا قويًا يعكس جاذبيتها المتزايدة وعملية استخدامها بالنسبة للمستهلكين في السوق الحالية.
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