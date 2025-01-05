الحكومة السورية المؤقتة تستعد لوضع إطار قانوني للعملات الرقمية

(MENAFN
) تستعد الحكومة السورية المؤقتة لوضع إطار قانوني للعملات الرقمية, وقد قدم المركز السوري للبحوث الاقتصادية خطة تهدف إلى إنشاء عملة رقمية وطنية يصدرها مصرف سوريا المركزي باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين, تهدف الخطة إلى استقرار العملة الرقمية من خلال ربطها بمجموعة من الأصول مثل الدولار الأمريكي، الذهب، والبتكوين.
كما تشمل الاستراتيجية أيضًا الاستفادة من موارد الطاقة غير المستغلة في سوريا لتعدين العملات الرقمية، مع التركيز على الاستدامة البيئية ومنع الاحتكارات, تُعد تكنولوجيا البلوك تشين، التي تُستخدم بشكل أساسي في تسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، عنصرًا رئيسيًا في هذه الخطة, بينما ترتبط تكنولوجيا البلوك تشين حاليًا بالعملات الرقمية، فإن لها إمكانيات هائلة تتجاوز هذا المجال.
وقد يُساهم تقنين عملة البتكوين في فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية وتسهيل التحويلات المالية من السوريين في الخارج، وفقًا للتقارير, ناقشت سويسرا مؤخرًا إمكانية إضافة البتكوين إلى احتياطياتها الوطنية، بينما اقترح المشرعون الروس بناء احتياطيات استراتيجية من البتكوين لتجاوز العقوبات, وفي الوقت نفسه، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن دعمه لتقنين وتوسيع استخدام البتكوين والعملات الرقمية الأخرى, وتفيد التقارير بأن فريقه في مفاوضات مع صناعة الأصول الرقمية لإنشاء منصب جديد في البيت الأبيض مخصص لسياسات العملات الرقمية, وتسلط هذه التطورات الضوء على الاعتراف المتزايد بإمكانات العملات الرقمية في تحويل الاقتصادات العالمية.
MENAFN05012025000045015687ID1109055653
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.