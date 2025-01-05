الولايات المتحدة والصين تتبادلان إجراءات عقابية قد تؤدي إلى تصعيد الخلافات

(MENAFN
) في إطار التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قبيل عودة دونالد ترامب
إلى البيت الأبيض، تبادل الطرفان إجراءات عقابية قد تؤدي إلى تصعيد الخلافات, في يوم الجمعة الموافق 3يناير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "إنتيجراتي تكنولوجي غروب" للتكنولوجيا السيبرانية، التي مقرها بكين، بسبب علاقاتها مع وزارة الأمن العام الصينية, جاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من فرض الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أمريكية.
في حين أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة "إنتيجراتي تكنولوجي غروب" متورطة في هجمات إلكترونية ضد أهداف أمريكية، بما في ذلك الجامعات، الوكالات الحكومية، ووسائل الإعلام, واتهمت الشركة بتسهيل عمليات مجموعة القرصنة "فلاكس تايفون"، التي تعمل تحت إشراف الحكومة الصينية لاستهداف البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وحول العالم, وكما أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن جهود لتفكيك شبكة روبوتية ضخمة مرتبطة بشركة "إنتيجراتي تكنولوجي"، والتي أصابت أكثر من 200,000 جهاز حول العالم, تأتي هذه العقوبات بعد عملية اختراق نفذتها الصين للكشف عن الشركات الصينية التي كان يخطط وزارة الخزانة الأمريكية لاستهدافها بالعقوبات.
ورداً على ذلك، فرضت الصين عقوبات على عدة شركات دفاعية أمريكية، مثل "لوكهيد مارتن"، "جنرال دايناميكس"، و"رايثيون"، وذلك في أعقاب مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان, ويأتي هذا التبادل للعقوبات في وقت حساس قبيل تنصيب ترامب رئيساً في 20 يناير، مما يزيد من احتمالية تصاعد التوترات بين القوى العظمى.
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