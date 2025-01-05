رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوة ثمانية أعضاء من الكنيست الإسرائيلي لتكثيف العمليات العسكرية في شمال غزة

(MENAFN
) أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، دعوة ثمانية أعضاء من الكنيست الإسرائيلي لتكثيف العمليات العسكرية في شمال غزة، واصفًا إياها بأنها "جريمة حرب كاملة" ودعوة مباشرة لإبادة الشعب الفلسطيني, وفي يوم الخميس الموافق 2يناير، طالب هؤلاء الأعضاء اليمينيون بتعديل خطة العمليات الإسرائيلية في شمال غزة، داعين إلى تنفيذ استراتيجية تعتمد على خطة تعرف باسم "خطة الجنرالات", وتشير التقارير إلى أن هذه الخطة قد بدأت تنفيذها منذ أكتوبر 2024، وتشمل تكثيف القصف وحصار يمنع دخول الإمدادات الأساسية مثل الطعام والماء والدواء، مما يضطر الفلسطينيين للفرار إلى الجنوب.
كما انتقد فتوح البرلمان
الإسرائيلي لاحتوائه على متطرفين مسؤولين عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، معبرًا عن دهشته من بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة في غزة, واصفًا تصرفات هؤلاء الأعضاء بأنها "دعوة مباشرة للإبادة الجماعية", ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك، محذرًا من التصريحات التي أدلى بها أعضاء الكنيست وداعيًا لفرض عقوبات عليهم, كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي وتهديد الأمن والسلام الدوليين.
كذلك تشير التقارير إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية المقترحة تتضمن إخلاء سكان غزة وتدمير مصادر الطاقة والموارد الغذائية، واستهداف كل من يتحرك دون استسلام خلال الحصار, ومنذ أكتوبر 2023، تنفذ إسرائيل حملة عسكرية عنيفة في غزة بدعم من الولايات المتحدة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح، خصوصًا بين الأطفال والنساء, ورغم إصدار مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب، تواصل إسرائيل عملياتها.
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