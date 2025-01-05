طائرة مساعدات مصرية تصل إلى سوريا

(MENAFN
) وصلت طائرة مساعدات مصرية إلى سوريا بعد أربعة أيام من اتصال هاتفي بين وزيري خارجية سوريا ومصر، أسعد الشيباني وبدر عبد العاطي, تم تنسيق هذه المساعدات من قبل الهلال الأحمر المصري، وتعد خطوة هامة في تقديم المساعدات الأساسية للشعب السوري في وقت حساس, وأكد السفير المصري في دمشق، أسامة خضر، وصول أول طائرة مساعدات، مشدداً على التضامن بين الشعبين المصري والسوري, وأوضح أن المساعدات المصرية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية للشعب السوري، وأنه من المقرر وصول المزيد من الطائرات بناءً على تطورات الوضع.
كما تأتي هذه الشحنة ضمن جهود إقليمية أوسع، حيث أرسلت دول عربية أخرى مثل السعودية وقطر مساعدات, في يوم السبت، وصلت الطائرة السعودية الخامسة إلى دمشق، مواصلة الجسر الجوي الذي أعلنته الرياض، بينما كانت قطر قد أرسلت ثلاث طائرات حتى ذلك الوقت, وتأتي جهود المساعدات هذه في أعقاب تغييرات سياسية هامة في سوريا، بما في ذلك سقوط نظام حزب البعث, حيث استولت الفصائل السورية على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، منهية أكثر من ستة عقود من حكم البعث, وفي اليوم التالي، عين قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشعار، محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب، لتشكيل حكومة انتقالية.
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