انقلاب مركبة شحن وإصابة سائقها في الشيدية

انقلاب مركبة شحن وإصابة سائقها في الشيدية
التاريخ
1/5/2025 1:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تدهور وانقلاب أمس السبت لمركبة شحن في منطقة المدورة - الشيدية .
ونتج عن الحادث إصابة السائق إصابة متوسطة ، فيما جرى نقله إلى مستشفى
معان الحكومي ، كما تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وإعادة حركة السير إلى طبيعتها .
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