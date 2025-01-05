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انقلاب مركبة شحن وإصابة سائقها في الشيدية

1/5/2025 1:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تدهور وانقلاب أمس السبت لمركبة شحن في منطقة المدورة - الشيدية .
ونتج عن الحادث إصابة السائق إصابة متوسطة ، فيما جرى نقله إلى مستشفى معان الحكومي ، كما تواجدت كوادر إدارة السير في موقع الحادث لرفع الأثر المروري وإعادة حركة السير إلى طبيعتها .








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