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مجلس الأمن يناقش الإثنين المجاعة في السودان

1/5/2025 1:11:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الإثنين جلسة إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي في السودان في إطار بند جدول الأعمال "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة".
ويتوقع أن يقدم الإحاطة مدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو ونائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيث بيكدول.
وقد تم طلب عقد الاجتماع من قبل المملكة المتحدة وغويانا وسلوفينيا بدعم من الدنمارك وسيراليون.
ويشارك السودان في الجلسة، بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
بترا









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