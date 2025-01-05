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الجيش المالي يعتقل أبو حاش عقب عملية استخباراتية

1/5/2025 1:11:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش المالي أمس السبت اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة الساحل الافريقي عقب عملية استخباراتية.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المالية في بيان إنها نفذت أول أمس الجمعة عملية دقيقة أسفرت عن اعتقال القيادي محمد ولد أركحيل المعروف بكنيتي "أبو رقية" و"أبو حاش".
وأضاف البيان أن القوات المالية استطاعت خلال العملية "تحييد عدد من مقاتلي التنظيم" وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، بينها "مكونات لتصنيع العبوات الناسفة".
وأشار إلى أن "أبو حاش" مطلوب منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق العديد من الفظائع الجماعية والانتهاكات ضد السكان بمنطقتي ميناكا وغاو.
وتواجه مالي اضطرابات منذ عام 2012 بسبب جهاديين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكذلك عصابات إجرامية .
الجزيرة










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