بلينكن يؤكد دعم واشنطن للعملية الانتقالية في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنطوني بلينكن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي دعم واشنطن للعملية الانتقالية في سوريا.وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "تحدث الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. ناقشا خلاله الوضع المستمر في سوريا.. وأكد الوزير مجددا دعم الولايات المتحدة لانتقال سلمي وشامل بقيادة سورية وملكية سورية نحو حكومة تمثل الشعب وتتحمل المسؤولية".



وتابع البيان : "بالإضافة إلى ذلك، أعرب الوزير عن امتنانه للجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتعزيز السلام في المنطقة، وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".



وكان عبد العاطي قد أجرى، منذ أيام، اتصالا هاتفيا بنظيره السوري أسعد الشيباني، حيث أكد "وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها".



وأضاف أن "مصر تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية".

RT