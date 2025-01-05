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استشهاد 184 خلال 3 أيام بغزة وخروج المستشفى الإندونيسي من الخدمة

1/5/2025 1:11:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى 184 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 72 ساعة، في حين خرج المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع من الخدمة.
وأكدت مصادر طبية أن 66 فلسطينيا من بين الـ 184 استشهدوا أمس السبت وحده.
وذكرت تقارير صحفية أن عددا من الفلسطينيين -معظمهم نساء وأطفال- أصيبوا إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا 3 منازل في حي أبو إسكندر غرب مدينة غزة.
وأضافت أن فرق الدفاع المدني الفلسطينية تواصل البحث عن عالقين تحت الأنقاض، في حين نقلت طواقم الإسعاف مصابين إلى مستشفى المعمداني بغزة، حيث وصفت حالات بعضهم بالخطيرة.
وأكدت مصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في محيط مسجد سلطان القديم بساحة الشوا في مدينة غزة، واستهدفت حي التفاح شرقي المدينة، مما أدى إلى وقوع إصابات.
وفي وسط القطاع، ذكرت مواقع فلسطينية أن طائرات مسيرة أطلقت نيرانها على محيط المستوصف شمال مخيم المغازي، واستشهد 4 وأصيب آخرون في قصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج.
وأشارت التقارير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل ضوئية فوق المستشفى الأهلي العربي المعمداني ومحيطه في مدينة غزة، مما تسبب بحالة من الرعب في صفوف الكوادر الطبية والمرضى -ولا سيما الأطفال والنساء- بالمستشفى ومحيطه.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة أن المستشفى الإندونيسي خرج من الخدمة، ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى أو الجرحى.
الجزيرة









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