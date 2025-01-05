استشهاد 184 خلال 3 أيام بغزة وخروج المستشفى الإندونيسي من الخدمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 184 فلسطينيا في قصف
إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 72 ساعة، في حين خرج المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع من الخدمة.
وأكدت مصادر طبية أن 66 فلسطينيا من بين الـ 184 استشهدوا أمس السبت وحده.
وذكرت تقارير صحفية أن عددا من الفلسطينيين -معظمهم نساء وأطفال- أصيبوا إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا 3 منازل في حي أبو إسكندر غرب مدينة غزة.
وأضافت أن فرق الدفاع المدني الفلسطينية تواصل البحث عن عالقين تحت الأنقاض، في حين نقلت طواقم الإسعاف مصابين إلى مستشفى
المعمداني بغزة، حيث وصفت حالات بعضهم بالخطيرة.
وأكدت مصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في محيط مسجد سلطان القديم بساحة الشوا في مدينة غزة، واستهدفت حي التفاح شرقي المدينة، مما أدى إلى وقوع إصابات.
وفي وسط القطاع، ذكرت مواقع فلسطينية أن طائرات مسيرة أطلقت نيرانها على محيط المستوصف شمال مخيم المغازي، واستشهد 4 وأصيب آخرون في قصف مسيّرة إسرائيلية لخيمة أمام بوابة مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج.
وأشارت التقارير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل ضوئية فوق المستشفى الأهلي العربي المعمداني ومحيطه في مدينة غزة، مما تسبب بحالة من الرعب في صفوف الكوادر الطبية والمرضى -ولا سيما الأطفال والنساء- بالمستشفى ومحيطه.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة أن المستشفى الإندونيسي خرج من الخدمة، ولم يعد يقدم أي خدمات للمرضى أو الجرحى.
الجزيرة
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