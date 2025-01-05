الاقتصاد النيابية تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الاحد رؤية التحديث الاقتصادي .
وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، قال خلال اجتماعات في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على 3 محاور أساسية وهي "النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية"، حيث إنّ النمو الاقتصادي هو أساس لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلب التحفيز "الاستثمار، والانفاق، والاستهلاك، وصافي الصادرات".
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