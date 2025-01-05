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الاقتصاد النيابية تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي

1/5/2025 12:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الاحد رؤية التحديث الاقتصادي .

وزير دولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، قال خلال اجتماعات في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن رؤية التحديث الاقتصادي مبنية على 3 محاور أساسية وهي "النمو الاقتصادي، جودة الحياة، الاستمرارية"، حيث إنّ النمو الاقتصادي هو أساس لحل كافة المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد.


وأشار إلى أن الحكومة وضعت أولويات واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتطلب التحفيز "الاستثمار، والانفاق، والاستهلاك، وصافي الصادرات".




MENAFN05012025000208011052ID1109055416

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