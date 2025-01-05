فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق الأحد (أسماء)

فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق الأحد (أسماء)
التاريخ
1/5/2025 12:08:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت شركة كهرباء اربد اضطرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في المفرق لغايات اعمال
صيانة .
وحددت المناطق المتضررة بالفصل من الساعة الـ9 صباحا والى الـ4 عصرا وفقا للاعلان المرفق:
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