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غارات أميركية بريطانية على صعدة في اليمن

1/5/2025 12:08:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقوع 3 غارات "أميركية بريطانية" على مدينة صعدة، شمال غربي اليمن.


وأفادت المصادر أن الغارات أصابت شرقي صعدة، التي تعد معقل الحوثيين الرئيسي في اليمن.


ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية " عن مصادر ، قولها إن طائرات استطلاع أميركية رصدت وهي تحلق في سماء المدينة قبل الغارات.


وعلق عضو المجلس السياسي للحوثيين حزام الأسد على الهجمات، معتبرا أن "أي عرض سياسي أو ضغط عسكري يهدف إلى وقف العمليات اليمنية المساندة لغزة في ظل استمرار العدوان والحصار على أهلنا في غزة، سيقابل بالمزيد من العمليات النوعية والمنكلَة بالعدو".

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