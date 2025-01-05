غارات أميركية بريطانية على صعدة في اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقوع 3 غارات "أميركية بريطانية" على مدينة صعدة، شمال غربي اليمن.
وأفادت المصادر أن الغارات أصابت شرقي صعدة، التي تعد معقل الحوثيين الرئيسي في اليمن.
ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية " عن مصادر ، قولها إن طائرات استطلاع أميركية رصدت وهي تحلق في سماء المدينة قبل الغارات.
وعلق عضو المجلس السياسي للحوثيين حزام الأسد على الهجمات، معتبرا أن "أي عرض سياسي أو ضغط عسكري يهدف إلى وقف العمليات اليمنية المساندة لغزة في ظل استمرار العدوان والحصار على أهلنا في غزة، سيقابل بالمزيد من العمليات النوعية والمنكلَة بالعدو".
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