حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم.. والعودة لاستقرار الأجواء الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى أن المملكة ستشهد أجواءً متقلبة خلال الأيام المقبلة.



الأحد، تكون الأجواء باردة نسبيًا في معظم المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.



ومع ساعات المساء، تتأثر المملكة تدريجيًا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب وشرق المملكة، بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد.



ليلًا، تمتد الأمطار إلى أجزاء من المناطق الوسطى، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



وحذرت الأرصاد اليوم من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جنوب وشرق المملكة، بما فيها العقبة. ومن الانزلاق على الطرقات بسبب الأمطار.



غدًا الاثنين، تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي نهارًا، حيث تكون الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة. تهطل زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



مع ساعات المساء، تميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجيًا، مع تناقص كميات الغيوم واستمرار الأجواء الباردة خلال الليل.



وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة شرق المملكة. والانزلاق على الطرقات خلال هطول الأمطار.



أما يومي الثلاثاء والأربعاء، تميل الأجواء إلى الاستقرار خلال اليومين.



الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس باردًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً في كلا اليومين، تبقى الأجواء باردة بوجه عام، مع رياح خفيفة السرعة.



ودعت الأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر من خطر الغبار واحتمال جريان السيول مساء الأحد وصباح الاثنين، والانتباه إلى الانزلاق على الطرقات أثناء هطول الأمطار.