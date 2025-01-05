موظف أمن وحماية.. فرص عمل للأردنيين في القطاع الحكومي والخاص

موظف أمن وحماية.. فرص عمل للأردنيين في القطاع الحكومي والخاص
التاريخ
1/5/2025 12:08:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت جامعات خاصة عن توفر فرص عمل لحاملي الماجستير والدكتوراه .
كما اعلنت شركة خاصة عن حاجتها لموظف أمن وحماية من المتقاعدين العسكريين ، وتاليا التفاصيل في الاعلانات المرفقة:
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