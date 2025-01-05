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حريق بمطعم في الزرقاء

1/5/2025 12:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق بمطعم لإعداد الوجبات السريعة بشارع السعادة - الزرقاء.
وبين مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة اندلاع الحريق، في وقت تعامل الدفاع المدني مع الحادث.
واتى الحريق على اجزاء من المطعم فيما قامت كوادر الدفاع المدني باطفاء الحريق.








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