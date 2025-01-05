حريق بمطعم في الزرقاء
التاريخ
1/5/2025 12:08:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق بمطعم لإعداد الوجبات السريعة بشارع السعادة - الزرقاء.
وبين مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة اندلاع الحريق، في وقت تعامل الدفاع المدني مع الحادث.
واتى الحريق على اجزاء من المطعم فيما قامت كوادر الدفاع المدني باطفاء الحريق.
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