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بعد سقوط نظام الأسد.. شاهد كيف أصبح موقع تصوير باب الحارة !

1/5/2025 12:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق صحفي سوري مكان تصوير المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" في القرية الشامية بعد سقوط نظام الأسد.


وظهر في مقطع الفيديو قهوة "أبو حاتم" ودكان "أبو مرزوق"، كما ظهرت مبانٍ مدمرة بلا أسقف، حيث علق الصحفي قائلاً: "إن النظام البائد كان يأخذ الأسقف لأنها من خشب لاستخدامها لأغراض أخرى."


يُذكر أن مسلسل "باب الحارة" هو من أشهر المسلسلات العربية، بدأ إنتاجه عام 2006، وشارك فيه نخبة من أبرز النجوم على مدار أجزاءه المتتالية عبر الأعوام.

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