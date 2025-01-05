سوريا.. اكتشاف 163 جثة بـ4 مقابر جماعية في درعا خلال أيام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان العثور على 4 مقابر جماعية في محافظة درعا جنوبي سوريا خلال أيام، تضم رفات 163 جثة.



والسبت، عثر سكان على 5 جثث في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، إلى الشرق من مقر الفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام السابق.



والأربعاء، عثر على مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصًا مجهولي الهوية في مزرعة الكويتي قرب مدينة إزرع، في ريف درعا الأوسط.



وفي 22 ديسمبر الماضي، عثر على رفات 93 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، قضوا حرقًا وهم أحياء وفقًا لاعترافات بعض العناصر في شعبة الاستخبارات العسكرية السابقة للنظام في درعا.



أما في 16 ديسمبر، فقد اكتشف سكان مقبرة جماعية تضم 34 جثة لأشخاص مجهولي الهوية، على أطراف مدينة إزرع أيضًا.



وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن هوية الضحايا، وتقديم المسؤولين عن قتلهم إلى العدالة.

سكاي نيوز عربية