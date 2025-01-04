126 منشأة فندقية تغلق أبوابها في 5 سنوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- أعلن نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أن نحو 126 منشأة فندقية تم إغلاقهم في المملكة منذ جائحة كورونا في 2020 وحتى نهاية العام 2024، أي خلال 5 سنوات.
وقال هلالات في حديث خاص مع "الغد" إن حصة البترا كانت الأعلى بعدد الإغلاقات للمنشآت الفندقية بمختلف تصنيفاتها، إذ بلغت نحو 36 منشأة فندقية تضم أكثر من ألف موظف.
وأكد أن تسريحهم جاء رغما عن إدارة الفنادق وجاء نتيجة لسوء الأوضاع السياحية
نتيجة استمرار تراجع أعداد زوار البترا بشكل كبير
ويصل إلى أكثر من 80 %.
وتابع هلالات أن عدد الفنادق السياحية التي تم إغلاقها في عمان بمختلف تصنيفاتها بلغ نحو 90 فندقا منذ فترة جائحة كورونا وحتى اليوم.
وأكد هلالات أن مختلف المنشآت الفندقية في المملكة تعاني من تراجع الإقبال مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أن أياما معدودة في العام تكون فيها نسب الإشغال مقبولة مثل الأعياد ورأس السنة لا تعكس الواقع المرير والمؤلم الذي يعيشه القطاع على مدار العام، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الفندقي لحمايته من الإغلاقات.
وأكد هلالات ضرورة التركيز على الترويج والتسويق لجذب السياح إلى الأردن من مختلف دول العام أسوة ببعض الدول المجاورة والقريبة من الأحداث السياسية الجارية في المنطقة والتي ما تزال تستقبل السياح بشكل ملحوظ.
كما طالب هلالات الجهات المعنية بضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والعمل به على أرض الواقع واشراك القطاع الخاص، وهو صاحب الولاية والخبرة في هذا الشأن، حتى يستطيع النهوض من جديد.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي ويجب التركيز على دعمه.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار فإن القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته يضم نحو 681 منشأة تشغل 22.3 ألف موظف.
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