Sunday, 05 January 2025 06:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


126 منشأة فندقية تغلق أبوابها في 5 سنوات

1/4/2025 11:34:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- أعلن نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أن نحو 126 منشأة فندقية تم إغلاقهم في المملكة منذ جائحة كورونا في 2020 وحتى نهاية العام 2024، أي خلال 5 سنوات.
وقال هلالات في حديث خاص مع "الغد" إن حصة البترا كانت الأعلى بعدد الإغلاقات للمنشآت الفندقية بمختلف تصنيفاتها، إذ بلغت نحو 36 منشأة فندقية تضم أكثر من ألف موظف.
وأكد أن تسريحهم جاء رغما عن إدارة الفنادق وجاء نتيجة لسوء الأوضاع السياحية نتيجة استمرار تراجع أعداد زوار البترا بشكل كبير
ويصل إلى أكثر من 80 %.
وتابع هلالات أن عدد الفنادق السياحية التي تم إغلاقها في عمان بمختلف تصنيفاتها بلغ نحو 90 فندقا منذ فترة جائحة كورونا وحتى اليوم.
وأكد هلالات أن مختلف المنشآت الفندقية في المملكة تعاني من تراجع الإقبال مع استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أن أياما معدودة في العام تكون فيها نسب الإشغال مقبولة مثل الأعياد ورأس السنة لا تعكس الواقع المرير والمؤلم الذي يعيشه القطاع على مدار العام، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الفندقي لحمايته من الإغلاقات.
وأكد هلالات ضرورة التركيز على الترويج والتسويق لجذب السياح إلى الأردن من مختلف دول العام أسوة ببعض الدول المجاورة والقريبة من الأحداث السياسية الجارية في المنطقة والتي ما تزال تستقبل السياح بشكل ملحوظ.
كما طالب هلالات الجهات المعنية بضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والعمل به على أرض الواقع واشراك القطاع الخاص، وهو صاحب الولاية والخبرة في هذا الشأن، حتى يستطيع النهوض من جديد.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي ويجب التركيز على دعمه.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار فإن القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته يضم نحو 681 منشأة تشغل 22.3 ألف موظف.

MENAFN04012025000072011014ID1109055316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث