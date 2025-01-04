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سلطنة عُمان: أكثر من 8.5 مليارات ريال القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة خلال الربع الثالث

1/4/2025 8:10:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬و511‭ ‬مليونًا‭ ‬و900‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬عُماني‭.‬

وأظهرت‭ ‬الإحصاءات‭ ‬المبدئية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬العماني‭ ‬للإحصاء‭ ‬والمعلومات،‭ ‬أن‭ ‬إسهام‭ ‬المؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬فعليًّا‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الجارية‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬م،‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬82‭ ‬بالمئة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬81‭.‬4‭ ‬بالمئة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬م‭.‬

وبلغت‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الكبرى‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العمانية،‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬و279‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬عُماني،‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ ‬60‭.‬5‭ ‬بالمئة،‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬4‭.‬3‭ ‬بالمئة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالربع‭ ‬المماثل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬

وبلغت‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المتوسطة‭ ‬665‭ ‬مليونًا‭ ‬و800‭ ‬ألف‭ ‬ريال‭ ‬عُماني،‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ ‬6‭.‬4‭ ‬بالمئة،‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬3‭ ‬بالمئة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬716‭ ‬مليون‭ ‬ريال‭ ‬عُماني،‭ ‬بما‭ ‬نسبته‭ ‬6‭.‬9‭ ‬بالمئة،‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬3‭.‬2‭ ‬بالمئة‭.‬

وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬6‭ ‬بالمئة‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬مسجلًا‭ ‬مليونًا‭ ‬و804‭ ‬آلاف‭ ‬و547‭ ‬عاملًا،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمليون‭ ‬و792‭ ‬ألفًا‭ ‬و932‭ ‬عاملًا‭ ‬بنهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬م،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬260‭ ‬ألفًا‭ ‬و780‭ ‬مؤسسة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬م،‭ ‬بنسبة‭ ‬ارتفاع‭ ‬بلغت‭ ‬12‭.‬1‭ ‬بالمئة،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬م‭.‬

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