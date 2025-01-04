سلطنة عُمان: أكثر من 8.5 مليارات ريال القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة العاملة في سلطنة عُمان خلال الربع الثالث من عام 2024، نحو 8 مليارات و511 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات، أن إسهام المؤسسات العاملة فعليًّا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من عام 2024 م، بلغت نحو 82 بالمئة، مقارنة بـ 81.4 بالمئة للربع الثالث من عام 2023 م.
وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، 6 مليارات و279 مليون ريال عُماني، بما نسبته 60.5 بالمئة، بارتفاع نسبته 4.3 بالمئة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة 665 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، بما نسبته 6.4 بالمئة، بارتفاع نسبته 3 بالمئة، في حين بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة 716 مليون ريال عُماني، بما نسبته 6.9 بالمئة، بارتفاع نسبته 3.2 بالمئة.
وارتفع عدد العاملين في المؤسسات الخاصة العاملة في سلطنة عُمان بنسبة 0.6 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مسجلًا مليونًا و804 آلاف و547 عاملًا، مقارنة بمليون و792 ألفًا و932 عاملًا بنهاية الربع الثالث من عام 2023 م، فيما بلغ عدد المؤسسات 260 ألفًا و780 مؤسسة للربع الثالث من عام 2024 م، بنسبة ارتفاع بلغت 12.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023 م.
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