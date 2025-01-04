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أداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي

1/4/2025 8:10:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنهت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬العالمية‭ ‬تداولات‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬محققة‭ ‬مكاسب‭ ‬جيدة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالأداء‭ ‬الإيجابي‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البورصات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الكبرى‭. ‬وارتفعت‭ ‬الأسواق‭ ‬بمعدلات‭ ‬ثنائية‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬واليابان‭ ‬وهونج‭ ‬كونج،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سجلت‭ ‬اقتصادات‭ ‬ناشئة‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬البرازيل‭ ‬والمكسيك‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تراجعاً‭ ‬في‭ ‬أدائها‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬الأسواق‭ ‬الآسيوية‭ ‬تمكنت‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭ ‬والصين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬بمعدلات‭ ‬متوسطة،‭ ‬لتتوافق‭ ‬مع‭ ‬أداء‭ ‬المؤشر‭ ‬الأوروبي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وشهدت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬الخليجية‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬مكاسب‭ ‬هامشية‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬مؤشر‭ ‬مورجان‭ ‬ستانلي‭ ‬الخليجي‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأداء‭ ‬المتباين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬البورصات‭ ‬المختلفة،‭ ‬جاءت‭ ‬بورصة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬مسجلة‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬بارتفاعها‭ ‬بمعدل‭ ‬ثنائي‭ ‬الرقم‭ ‬بنسبة‭ ‬27‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬تلتها‭ ‬بورصة‭ ‬الكويت‭ ‬بمكاسب‭ ‬جيدة‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬8‭.‬0‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬كما‭ ‬تمكنت‭ ‬السوق‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬تداولات‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التقلبات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬طوال‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬سجلت‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬مكاسب‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬تلتها‭ ‬البحرين‭ ‬بنسبة‭ ‬0.7‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬وأسهمت‭ ‬تلك‭ ‬المكاسب‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬التراجعات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬وأبوظبي‭ ‬جزئياً،‭ ‬التي‭ ‬انخفضت‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و1‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

أداء‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية

أنهت‭ ‬أسواق‭ ‬الأسهم‭ ‬العالمية‭ ‬تداولات‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بأداء‭ ‬إيجابي‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬محققة‭ ‬مكاسب‭ ‬جيدة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وارتفع‭ ‬مؤشر‭ ‬مورجان‭ ‬ستانلي‭ ‬العالمي‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭.‬0‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬فقدها‭ ‬الزخم‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬التوقعات‭ ‬بشأن‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬عامين‭ ‬متتاليين‭ ‬بلغت‭ ‬مكاسب‭ ‬المؤشر‭ ‬42‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ليصل‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياته‭ ‬المسجلة‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭. ‬ووصل‭ ‬المؤشر‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬لكنه‭ ‬تراجع‭ ‬خلال‭ ‬بقية‭ ‬الشهر‭ ‬بسبب‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمسار‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬والإدارة‭ ‬الجديدة‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬تدفقات‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال،‭ ‬أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬للتمويل‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬تدفقات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬نحو‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة،‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬265‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬مقابل‭ ‬212‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬تركزت‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التدفقات‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أدوات‭ ‬دين‭ ‬الأسواق‭ ‬الناشئة،‭ ‬التي‭ ‬استقطبت‭ ‬250‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬مقابل‭ ‬163‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬العام‭ ‬السابق‭.‬


البحرين

واصل‭ ‬مؤشر‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬سنوي‭ ‬للعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مسجلاً‭ ‬مكاسب‭ ‬متواضعة‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬4‭.‬0‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وأنهى‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬تداولاته‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1985‭.‬91‭ ‬نقطة،‭ ‬دون‭ ‬حاجز‭ ‬2000‭ ‬نقطة،‭ ‬متأثراً‭ ‬بانخفاضاته‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭. ‬وبلغ‭ ‬المؤشر‭ ‬ذروته‭ ‬بمنتصف‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬عند‭ ‬2079‭.‬4‭ ‬نقطة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬شهد‭ ‬تراجعات‭ ‬ملحوظة‭ ‬خلال‭ ‬الربعين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التراجعات‭ ‬فإان‭ ‬المؤشر‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬التعافي‭ ‬جزئياً‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬القطاعي‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬فقد‭ ‬مال‭ ‬بشدة‭ ‬نحو‭ ‬الانخفاض؛‭ ‬إذ‭ ‬سجلت‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬السبعة‭ ‬في‭ ‬البورصة‭ ‬انخفاضا‭ ‬خلال‭ ‬العام‭. ‬وأسهم‭ ‬نمو‭ ‬مؤشر‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مؤشر‭ ‬قطاعي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬بدور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬المؤشر‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المكاسب‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالأداء‭ ‬القوي‭ ‬لأسهم‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬المؤشر‭. ‬كما‭ ‬حقق‭ ‬المؤشر‭ ‬الصناعي‭ ‬نمواً‭ ‬طفيفاً‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬6‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬لينهي‭ ‬تداولات‭ ‬العام‭ ‬مغلقاً‭ ‬عند‭ ‬3015.52‭ ‬نقطة،‭ ‬ما‭ ‬أضاف‭ ‬دعماً‭ ‬إضافياً‭ ‬للأداء‭ ‬العام‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬تجزئة‭ ‬السلع‭ ‬الكمالية‭ ‬أكبر‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬البورصة،‭ ‬بتراجعه‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬يليه‭ ‬قطاع‭ ‬العقار‭ ‬الذي‭ ‬انخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬17.8‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬لينهي‭ ‬العام‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬2216‭.‬68‭ ‬نقطة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬أداء‭ ‬الأسهم‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬سهم‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬الرابحين‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬السهم‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭.‬1‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬وحل‭ ‬سهم‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بمكاسب‭ ‬بلغت‭ ‬نسبتها‭ ‬22‭.‬2‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وتبعه‭ ‬سهم‭ ‬شركة‭ ‬تضامن‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬18‭.‬7‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬جاء‭ ‬سهم‭ ‬شركة‭ ‬الإثمار‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المتراجعين،‭ ‬بانخفاض‭ ‬سعره‭ ‬بنسبة‭ ‬43‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬وتبعه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سهمي‭ ‬مجمع‭ ‬البحرين‭ ‬للأسواق‭ ‬الحرة‭ ‬وشركة‭ ‬عقارات،‭ ‬مسجلين‭ ‬انخفاضاً‭ ‬بنسبة‭ ‬33‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬و26‭.‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

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