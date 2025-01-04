أداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أنهت أسواق الأسهم العالمية تداولات عام 2024 محققة مكاسب جيدة للعام الثاني على التوالي، مدفوعة بالأداء الإيجابي واسع النطاق الذي سجلته عدد من البورصات الرئيسية الكبرى. وارتفعت الأسواق بمعدلات ثنائية الرقم في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وهونج كونج، في حين سجلت اقتصادات ناشئة رئيسية مثل البرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية تراجعاً في أدائها. وعلى صعيد الأسواق الآسيوية تمكنت دول مثل الهند والصين من تحقيق مكاسب بمعدلات متوسطة، لتتوافق مع أداء المؤشر الأوروبي الإجمالي.
وشهدت أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى مكاسب هامشية خلال عام 2024، إذ سجل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة، في ظل الأداء المتباين على مستوى مختلف الدول. وعلى صعيد البورصات المختلفة، جاءت بورصة دبي في الصدارة مسجلة أفضل أداء بارتفاعها بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 27.1 في المائة، تلتها بورصة الكويت بمكاسب جيدة بلغت نسبتها 8.0 في المائة. كما تمكنت السوق السعودية من إنهاء تداولات العام على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، على الرغم من التقلبات التي شهدتها طوال العام. في المقابل، سجلت سلطنة عمان مكاسب بنسبة 1.4 في المائة، تلتها البحرين بنسبة 0.7 في المائة. وأسهمت تلك المكاسب في تعويض التراجعات المسجلة في قطر وأبوظبي جزئياً، التي انخفضت بنسبة 2.4 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.
أداء الأسواق العالمية
أنهت أسواق الأسهم العالمية تداولات عام 2024 بأداء إيجابي بصفة عامة، محققة مكاسب جيدة للعام الثاني على التوالي. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 17.0 في المائة خلال العام، وذلك على الرغم من فقدها الزخم الذي شهدته حتى نوفمبر 2024 بسبب تغير التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في عام 2025. وعلى مدى عامين متتاليين بلغت مكاسب المؤشر 42.5 في المائة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 20 عاماً. ووصل المؤشر إلى مستوى قياسي جديد في أوائل ديسمبر 2024، لكنه تراجع خلال بقية الشهر بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار أسعار الفائدة والإدارة الجديدة المرتقبة في الولايات المتحدة. وعلى صعيد تدفقات رؤوس الأموال، أظهرت بيانات المعهد الدولي للتمويل ارتفاعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة، إذ بلغت 265.5 مليار دولار أمريكي حتى نوفمبر 2024 مقابل 212.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023. إلا أنه على الرغم من ذلك تركزت الغالبية العظمى من هذه التدفقات على الاستثمار في أدوات دين الأسواق الناشئة، التي استقطبت 250.1 مليار دولار أمريكي حتى نوفمبر 2024 مقابل 163.5 مليار دولار أمريكي العام السابق.
البحرين
واصل مؤشر بورصة البحرين تحقيق نمو سنوي للعام الرابع على التوالي، مسجلاً مكاسب متواضعة بنسبة 0.7 في المائة خلال عام 2024، مقارنة بزيادة نسبتها 4.0 في المائة في عام 2023. وأنهى المؤشر العام تداولاته عند مستوى 1985.91 نقطة، دون حاجز 2000 نقطة، متأثراً بانخفاضاته المستمرة على مدار شهر ديسمبر. وبلغ المؤشر ذروته بمنتصف فبراير 2024 عند 2079.4 نقطة، إلا أنه شهد تراجعات ملحوظة خلال الربعين الثاني والثالث من العام. وعلى الرغم من هذه التراجعات فإان المؤشر تمكن من التعافي جزئياً خلال الربع الرابع من العام.
وعلى مستوى الأداء القطاعي لهذا العام فقد مال بشدة نحو الانخفاض؛ إذ سجلت خمسة من المؤشرات السبعة في البورصة انخفاضا خلال العام. وأسهم نمو مؤشر المواد الأساسية، الذي يعد ثاني أكبر مؤشر قطاعي على مستوى بورصة البحرين، بنسبة 13.5 في المائة على أساس سنوي بدور رئيسي في دعم نمو المؤشر العام خلال عام 2024. وكانت هذه المكاسب مدفوعة بالأداء القوي لأسهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 13.5 في المائة، ما يعكس النتائج المالية القوية التي عززت من أداء المؤشر. كما حقق المؤشر الصناعي نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، لينهي تداولات العام مغلقاً عند 3015.52 نقطة، ما أضاف دعماً إضافياً للأداء العام. في المقابل، شهد قطاع تجزئة السلع الكمالية أكبر خسائر في البورصة، بتراجعه بنسبة 19.1 في المائة، يليه قطاع العقار الذي انخفض بنسبة 17.8 في المائة، لينهي العام عند مستوى 2216.68 نقطة.
أما على صعيد أداء الأسهم فقد جاء سهم مجموعة جي إف إتش المالية في صدارة قائمة الرابحين على أساس سنوي في بورصة البحرين لعام 2024، إذ ارتفع سعر السهم بنسبة 32.1 في المائة. وحل سهم شركة البحرين لمواقف السيارات في المرتبة الثانية بمكاسب بلغت نسبتها 22.2 في المائة، وتبعه سهم شركة تضامن البحرين الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 18.7 في المائة. في المقابل جاء سهم شركة الإثمار القابضة في صدارة المتراجعين، بانخفاض سعره بنسبة 43.3 في المائة على أساس سنوي. وتبعه كل من سهمي مجمع البحرين للأسواق الحرة وشركة عقارات، مسجلين انخفاضاً بنسبة 33.3 في المائة و26.3 في المائة على التوالي.
MENAFN04012025000055011008ID1109055175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.