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الملك يتلقى التهاني من أمير الكويت بفوز منتخب البحرين

1/4/2025 8:03:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بكأس‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024م‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬يناير‭ ‬2025م‭.‬‮

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بالأداء‭ ‬الفني‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمنًا‭ ‬سموه‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬كافة‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بهذه‭ ‬البطولة‭ ‬والتنافس‭ ‬الشريف‭ ‬بينها‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬للمباريات،‭ ‬التي‭ ‬جسدت‭ ‬أواصر‭ ‬الود‭ ‬والأخوة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬سموه‭ ‬لجلالته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقي‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

وأعرب‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬جوابية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشاعر‭ ‬النبيلة‭ ‬والطيبة،‭ ‬وأشاد‭ ‬جلالته‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬والروح‭ ‬العالية‭ ‬للمنتخبين‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني،‭ ‬والتنظيم‭ ‬الناجح‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياته‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المقبلة‭ ‬ولدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرفعة‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة‭.‬

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