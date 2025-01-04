الملك يتلقى التهاني من أمير الكويت بفوز منتخب البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين لكرة القدم بكأس بطولة الخليج العربي السادسة والعشرين التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024م إلى 4 يناير 2025م.
وأشاد سمو أمير دولة الكويت بالأداء الفني الرفيع الذي قدمه منتخب البحرين، مثمنًا سموه الروح الرياضية العالية التي تميزت بها كافة المنتخبات المشاركة بهذه البطولة والتنافس الشريف بينها والحضور الجماهيري الكبير للمباريات، التي جسدت أواصر الود والأخوة بين دول الخليج العربية الشقيقة، متمنيًا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في برقية جوابية عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على هذه المشاعر النبيلة والطيبة، وأشاد جلالته بالأداء المتميز والروح العالية للمنتخبين البحريني والعماني، والتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة الكويت الشقيقة، معربًا جلالته عن خالص تمنياته للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة ولدولة الكويت الشقيقة المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة.
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