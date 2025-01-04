عاهل البلاد يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كانوا‭ ‬فرسانا‭ ‬نزلوا‭ ‬ساحة‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬الشريف‭ ‬بمهارات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭ ‬ومعنويات‭ ‬رياضية‭ ‬قوية،‭ ‬وهذا‭ ‬كله‭ ‬ثمرة‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬واهتمامه‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ما‭ ‬يستدل‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رفيع‭ ‬ولعب‭ ‬جماعي‭ ‬كان‭ ‬محل‭ ‬إشادة‭ ‬وإعجاب‭ ‬الجميع‭.‬‮ ‬

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