عاهل البلاد يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
برقية تهنئة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في دورته السادسة والعشرين، التي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد وزير الداخلية أن لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم كانوا فرسانا نزلوا ساحة التنافس الرياضي الشريف بمهارات فنية عالية ومعنويات رياضية قوية، وهذا كله ثمرة حرص جلالته واهتمامه بالرياضة البحرينية، ما يستدل منه على المستوى العالي الذي وصلت إليه كرة القدم البحرينية من أداء رفيع ولعب جماعي كان محل إشادة وإعجاب الجميع.
كلمات دالة
MENAFN04012025000055011008ID1109055170
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.