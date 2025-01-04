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عاهل البلاد يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

1/4/2025 8:03:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم
برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬كانوا‭ ‬فرسانا‭ ‬نزلوا‭ ‬ساحة‭ ‬التنافس‭ ‬الرياضي‭ ‬الشريف‭ ‬بمهارات‭ ‬فنية‭ ‬عالية‭ ‬ومعنويات‭ ‬رياضية‭ ‬قوية،‭ ‬وهذا‭ ‬كله‭ ‬ثمرة‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬واهتمامه‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ما‭ ‬يستدل‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رفيع‭ ‬ولعب‭ ‬جماعي‭ ‬كان‭ ‬محل‭ ‬إشادة‭ ‬وإعجاب‭ ‬الجميع‭.‬‮

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