الملك يتلقى برقية تهنئة من وزير الديوان الملكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته‭ ‬وبعد،

يسعدني‭ ‬بكل‭ ‬الاعتزاز،‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬إلى‭ ‬جلالتكم

حفظكم‭ ‬الله،‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬بمناسبةِ‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالفوز‭ ‬بالكأس‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة؛‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬جلالتكم‭ ‬ودعمكم‭ ‬اللامحدود،‭ ‬لأبنائكم‭ ‬الرياضيين‭ ‬عامة،‭ ‬ولفريقنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خاصة‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجازَ‭ ‬الرياضي‭ ‬المشرف‭ ‬يُضافُ‭ ‬إلى‭ ‬سلسلةِ‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬مختلفِ‭ ‬المجالاتِ‭ ‬الرياضيةِ،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالتكم‭ ‬الحكيمة،‭ ‬لتبقى‭ ‬راية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالية‭ ‬خفاقة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

بارك‭ ‬الله‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬الرياضيين،‭ ‬ولشعب‭ ‬البحرين‭ ‬ولقيادته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬المظفر،‭ ‬وهذا‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬الرائع‭. ‬وحفظ‭ ‬الله‭ ‬جلالتكم‭ ‬وأمدكم‭ ‬بعونه‭ ‬وتوفيقه‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬والإنجاز‭.‬

خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي

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