الملك يتلقى برقية تهنئة من وزير الديوان الملكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، بمناسبة حصول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على لقب بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم وذلك للمرة الثانية في تاريخ رياضة كرة القدم البحرينية، فيما يأتي نصها:
سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
يسعدني بكل الاعتزاز، أن أرفع إلى جلالتكم
حفظكم الله، أخلص التهاني والتبريكات، بمناسبةِ الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه منتخب البحرين لكرة القدم، بالفوز بالكأس في نهائي «خليجي 26» الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة؛ وذلك بفضل رعاية جلالتكم ودعمكم اللامحدود، لأبنائكم الرياضيين عامة، ولفريقنا الوطني لكرة القدم خاصة.
ولا شك أن هذا الإنجازَ الرياضي المشرف يُضافُ إلى سلسلةِ الإنجازات والنجاحات التي حققتها مملكة البحرين، في مختلفِ المجالاتِ الرياضيةِ، في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، لتبقى راية مملكة البحرين عالية خفاقة بإذن الله.
بارك الله لأبناء الوطن الرياضيين، ولشعب البحرين ولقيادته الحكيمة، هذا الفوز المظفر، وهذا الأداء الرياضي الرائع. وحفظ الله جلالتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز.
خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي
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