ولي العهد رئيس الوزراء: لاعبو المنتخب قدموا مستويات تنافسية متميزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حصول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على لقب بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم وذلك للمرة الثانية في تاريخ رياضة كرة القدم البحرينية، مهنئًا لاعبي المنتخب الوطني على ما قدموه من مستويات تنافسية متميزة وتحقيقهم الفوز بكل استحقاق وجدارة كما عهدهم الجميع محط فخرٍ واعتزازٍ.
وأكد سموه أن ما تحقق من إنجاز مشرف يضاف الى سلسلة الإنجازات الرياضية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، موجهًا الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على ما يحظى به القطاع الرياضي من دعمٍ ومتابعة من سموهما، والحرص الذي يبدونه في مساندة لاعبي المنتخب وتحفيزهم، ما أسهم في اعتلاء المنتخبات الوطنية منصات التتويج في مختلف المحافل.
كما أثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة في الإعداد الجيد للبطولة وتوفير كافة سبل النجاح للاعبين، مشيدًا بدور الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم في تعزيز روح الفريق الواحد لتحقيق الفوز.
وأكد سموه أن نيل اللقب للمرة الثانية يعكس ما يتحلى به اللاعبون من عزيمةٍ وإصرار أسهمت في تعزيز مكانة البحرين على صعيد رياضة كرة القدم الخليجية، موجهًا الشكر الى الجماهير البحرينية التي ساندت المنتخب الوطني طوال بطولة خليجي 26 وكانت له الدافع والمحفز للتفوق بجدارة في هذه البطولة تحقيقًا للتطلعات المنشودة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
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