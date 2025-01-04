ولي العهد رئيس الوزراء: لاعبو المنتخب قدموا مستويات تنافسية متميزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬مشرف‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬موجهًا‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬الرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬سموهما،‭ ‬والحرص‭ ‬الذي‭ ‬يبدونه‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬وتحفيزهم،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬اعتلاء‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬الجيد‭ ‬للبطولة‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬للاعبين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بدور‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬نيل‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬يتحلى‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬عزيمةٍ‭ ‬وإصرار‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخليجية،‭ ‬موجهًا‭ ‬الشكر‭ ‬الى‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬ساندت‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬طوال‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬وكانت‭ ‬له‭ ‬الدافع‭ ‬والمحفز‭ ‬للتفوق‭ ‬بجدارة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للتطلعات‭ ‬المنشودة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للجميع‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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