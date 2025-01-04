الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يحضر نهائي بطولة كأس الخليج العربي 26

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وصل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أمس إلى دولة الكويت الشقيقة، لحضور نهائي بطولة كأس الخليج العربي في دورته السادسة والعشرين، التي أقيمت أمس بين منتخب البحرين الوطني ونظيره العماني على استاد جابر الأحمد الدولي، رافقه الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد.
وكان في استقبال سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لدى وصوله المطار الأميري، الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ صباح حمد صباح الأحمد الصباح، والسيد صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى الكويت.
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