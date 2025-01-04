الشيخ محمد بن سلمان بن حمد يحضر نهائي بطولة كأس الخليج العربي 26

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬المطار‭ ‬الأميري،‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬ناصر‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الكويتية،‭ ‬والشيخ‭ ‬صباح‭ ‬حمد‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬والسيد‭ ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬المالكي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الكويت‭.‬

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