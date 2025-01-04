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ناصر بن حمد: لاعبو المنتخب الوطني أظهروا قدرا عاليا من المسؤولية وعزيمة لا تلين

1/4/2025 8:03:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭. ‬

وقال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنجازا‭ ‬خليجيا‭ ‬كبيرا‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الفائقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الذي‭ ‬منح‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬عموما‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬خصوصاً‭ ‬اهتماما‭ ‬وأولوية‭ ‬مضاعفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬الواضح‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تسير‭ ‬بخطى‭ ‬التقدم‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬يؤكد‭ ‬سلامة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تجاه‭ ‬تطوير‭ ‬كافة‭ ‬أركان‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المثالية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ولاعبيه‭ ‬وجهازه‭ ‬الإداري‭ ‬للصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬والتوشح‭ ‬بوشاح‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وليتربع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخليجية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬التحدي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج،‭ ‬وأظهروا‭ ‬قدراً‭ ‬عاليًا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬والانضباط‭ ‬الفني‭ ‬واحترام‭ ‬جميع‭ ‬المنافسين،‭ ‬وحرصوا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬راقية‭ ‬وإصرار‭ ‬واضح‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وعزيمة‭ ‬لا‭ ‬تلين‭ ‬طوال‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬مكنهم‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬مبهرة‭ ‬طوال‭ ‬المباريات‭ ‬وتوجوها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬برفع‭ ‬الكأس‭ ‬الخليجية‭ ‬الغالية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وجميع‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بالوقفة‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬وروح‭ ‬الفريق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مفتاح‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬والدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬وتحملها‭ ‬عناء‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وشكلت‭ ‬بحضورها‭ ‬دافعا‭ ‬كبيرا‭ ‬للاعبين‭ ‬ولعبت‭ ‬دورا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭. ‬

وقد‭ ‬بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬سموه‭ ‬المهنئة‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭: ‬ابننا‭ ‬العزيز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثلنا‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬حفظه‭ ‬اللّه،‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬اللّه‭ ‬وبركاته،‭ ‬تلقينا‭ ‬ببالغ‭ ‬الاعتزاز‭ ‬برقية‭ ‬سموكم‭ ‬العزيز‭ ‬حفظكم‭ ‬الله،‭ ‬المهنئة‭ ‬لنا‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭. ‬ويطيب‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نبعث‭ ‬إلى‭ ‬سموكم‭ ‬أطيب‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬رياضي‭ ‬تاريخي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الخليجي،‭ ‬مشيدين‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬فني‭ ‬رفيع‭ ‬ومتميز‭ ‬تكلل‭ ‬بالتتويج‭ ‬بهذا‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬متمنين‭ ‬للمنتخب‭ ‬وبقية‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والاستحقاقات‭ ‬القادمة،‭ ‬معربين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بما‭ ‬تبذلونه‭ ‬سموكم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬ومتواصلة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬والرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬بوجه‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬أثمر‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭.. ‬سائلين‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬سموكم‭ ‬بكل‭ ‬خير،‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬والانجاز،‭ ‬ودمتم‭ ‬بإذن‭ ‬اللّه‭ ‬سالمين‭.‬

والدكم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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