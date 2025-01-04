بحضور رئيس جمعية الصحفيين البحرينيةجمعية الصحفيين الإماراتية تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت جمعية الصحفيين الإماراتية برنامج حفل اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، الذي سيُعقد خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري.
وسيشهد الحفل حضور وفود من نقابات، واتحادات، وجمعيات، وهيئات صحفية محلية، وخليجية، وعربية، ودولية. كما يتضمن الحفل تنظيم اجتماعات وورش عمل تُسلّط الضوء على مستقبل الصحافة، بالإضافة إلى جلسة موسعة بعنوان «إضاءات خليجية» تناقش محاور متعددة تعكس التحديات والفرص الإقليمية.
فعاليات الحفل
صرحت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية بأن هذا الحدث يُعد لحظة فارقة في تاريخ الجمعية، إذ يُبرز إنجازاتها خلال ربع قرن من العمل الدؤوب لخدمة الصحافة والصحفيين. ويتناول عبر فعالياته التحديات الحالية والمستقبلية للصحافة، ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات كمركز رائد لتنظيم الفعاليات الدولية.
جلسات حوارية
أوضحت المعيني أن فعاليات الحفل تشمل جلسة موسعة بعنوان «إضاءات خليجية»، تجمع خبراء وصحفيين بارزين لمناقشة موضوعات حيوية، منها التحديات الأمنية في الخليج، والفرص الاقتصادية المستقبلية، وتعزيز السياحة البينية. كما ستتناول الجلسة أهمية الإعلام الرقمي ودوره في تعزيز حضور دول الخليج على الساحة الدولية، بالإضافة إلى دور الرياضة كعامل محوري في توطيد العلاقات بين دول المنطقة.
تكريم المؤسسين والمبدعين
وأشارت إلى أنه سيتم تكريم المؤسسين الأوائل للجمعية ورؤساء الإدارات السابقين، تقديراً لدورهم البارز في بناء وتطوير هذا الكيان الوطني الكبير. كما سيشهد الحفل إعلان الفائزين بجوائز أطلقتها الجمعية لأول مرة في تاريخها، هي: «المؤسسة الإعلامية المبتكرة»، و«الشخصية الإعلامية الملهمة»، و«أفضل صانع محتوى»، تعزيزاً للإبداع وتشجيعاً للابتكار في قطاع الصحافة والإعلام.
أوضحت فضيلة المعيني أن الجمعية ستكرم أيضاً ستة من أبرز رواد الصحافة العربية، تقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في تطوير المهنة ودورهم الفاعل في بدايات تأسيس الجمعية وتشكيلها الإداري، وربطها مع نظيراتها من النقابات والهيئات الخليجية والعربية. كما سيتم إطلاق ميثاق «الحرية والمسؤولية»، الذي يُعد وثيقة مهمة لتنظيم العمل الإعلامي وتعزيز مصداقيته.
وتبدأ فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية باستقبال الوفود المشاركة يومي 11 و12 يناير. وينطلق اليوم الرئيسي للحفل في 13 يناير بفندق إنتركونتيننتال فيستفال دبي.
وتتضمن الفعاليات كلمات لرؤساء اتحادات الصحافة العالمية، مثل دومينيك برادالي رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وعيسى الشايجي رئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، وسابينا أندراجيت رئيسة اتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى كلمات أخرى من شخصيات إعلامية بارزة.
وتُعقد على هامش الحفل اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين والجمعية العمومية لاتحاد الصحفيين الخليجيين، إضافة إلى اجتماعات تشمل اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادئ. وتهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحفية المختلفة.
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