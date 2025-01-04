بحضور رئيس جمعية الصحفيين البحرينيةجمعية الصحفيين الإماراتية تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيشهد‭ ‬الحفل‭ ‬حضور‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬نقابات،‭ ‬واتحادات،‭ ‬وجمعيات،‭ ‬وهيئات‭ ‬صحفية‭ ‬محلية،‭ ‬وخليجية،‭ ‬وعربية،‭ ‬ودولية‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬تنظيم‭ ‬اجتماعات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تُسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬الصحافة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬موسعة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إضاءات‭ ‬خليجية‮»‬‭ ‬تناقش‭ ‬محاور‭ ‬متعددة‭ ‬تعكس‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬الإقليمية‭.‬





فعاليات‭ ‬الحفل

صرحت‭ ‬فضيلة‭ ‬المعيني‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬الإماراتية‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يُعد‭ ‬لحظة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الجمعية،‭ ‬إذ‭ ‬يُبرز‭ ‬إنجازاتها‭ ‬خلال‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لخدمة‭ ‬الصحافة‭ ‬والصحفيين‭. ‬ويتناول‭ ‬عبر‭ ‬فعالياته‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬للصحافة،‭ ‬ويعكس‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬لتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭.‬





جلسات‭ ‬حوارية

أوضحت‭ ‬المعيني‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬الحفل‭ ‬تشمل‭ ‬جلسة‭ ‬موسعة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إضاءات‭ ‬خليجية‮»‬،‭ ‬تجمع‭ ‬خبراء‭ ‬وصحفيين‭ ‬بارزين‭ ‬لمناقشة‭ ‬موضوعات‭ ‬حيوية،‭ ‬منها‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬والفرص‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬البينية‭. ‬كما‭ ‬ستتناول‭ ‬الجلسة‭ ‬أهمية‭ ‬الإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حضور‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬كعامل‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬





تكريم‭ ‬المؤسسين‭ ‬والمبدعين

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬المؤسسين‭ ‬الأوائل‭ ‬للجمعية‭ ‬ورؤساء‭ ‬الإدارات‭ ‬السابقين،‭ ‬تقديراً‭ ‬لدورهم‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الوطني‭ ‬الكبير‭. ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬الحفل‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬أطلقتها‭ ‬الجمعية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬هي‭: ‬‮«‬المؤسسة‭ ‬الإعلامية‭ ‬المبتكرة‮»‬،‭ ‬و«الشخصية‭ ‬الإعلامية‭ ‬الملهمة‮»‬،‭ ‬و«أفضل‭ ‬صانع‭ ‬محتوى‮»‬،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬للإبداع‭ ‬وتشجيعاً‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭.‬

أوضحت‭ ‬فضيلة‭ ‬المعيني‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬ستكرم‭ ‬أيضاً‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬رواد‭ ‬الصحافة‭ ‬العربية،‭ ‬تقديراً‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهنة‭ ‬ودورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬بدايات‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمعية‭ ‬وتشكيلها‭ ‬الإداري،‭ ‬وربطها‭ ‬مع‭ ‬نظيراتها‭ ‬من‭ ‬النقابات‭ ‬والهيئات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬ميثاق‭ ‬‮«‬الحرية‭ ‬والمسؤولية‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬وثيقة‭ ‬مهمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬وتعزيز‭ ‬مصداقيته‭.‬

وتبدأ‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬للجمعية‭ ‬باستقبال‭ ‬الوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬يومي‭ ‬11‭ ‬و12‭ ‬يناير‭. ‬وينطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحفل‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬بفندق‭ ‬إنتركونتيننتال‭ ‬فيستفال‭ ‬دبي‭.‬

وتتضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬كلمات‭ ‬لرؤساء‭ ‬اتحادات‭ ‬الصحافة‭ ‬العالمية،‭ ‬مثل‭ ‬دومينيك‭ ‬برادالي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للصحفيين،‭ ‬ومؤيد‭ ‬اللامي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب،‭ ‬وعيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬وسابينا‭ ‬أندراجيت‭ ‬رئيسة‭ ‬اتحاد‭ ‬صحفيي‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كلمات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬شخصيات‭ ‬إعلامية‭ ‬بارزة‭.‬

وتُعقد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحفل‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين‭ ‬والجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لاتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماعات‭ ‬تشمل‭ ‬اتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للصحفيين،‭ ‬واتحاد‭ ‬صحفيي‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬المختلفة‭.‬

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