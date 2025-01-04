ناصر بن حمد: لاعبو المنتخب الوطني أظهروا قدرا عاليا من المسؤولية وعزيمة لا تلين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة حصول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على لقب بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم، وذلك للمرة الثانية في تاريخ رياضة كرة القدم البحرينية.
وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذه المناسبة: «لقد حقق المنتخب الوطني لكرة القدم إنجازا خليجيا كبيرا يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها كرة القدم البحرينية في ظل الرعاية الفائقة من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، الذي منح الحركة الرياضية عموما وكرة القدم خصوصاً اهتماما وأولوية مضاعفة، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمام سموه الواضح بتطوير منظومة كرة القدم البحرينية التي باتت تسير بخطى التقدم وتحقيق الإنجازات».
وتابع سموه: «إن تحقيق المنتخب الوطني لقب كأس الخليج للمرة الثانية يؤكد سلامة الاستراتيجيات والخطط التي ينفذها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تجاه تطوير كافة أركان كرة القدم البحرينية، الأمر الذي أسهم في تهيئة الظروف المثالية أمام المنتخب الوطني ولاعبيه وجهازه الإداري للصعود على منصة التتويج والتوشح بوشاح المركز الأول وليتربع المنتخب الوطني على عرش كرة القدم الخليجية».
وأضاف سموه: «لقد كان لاعبو المنتخب الوطني على موعد مع التحدي الكبير في بطولة كأس الخليج، وأظهروا قدراً عاليًا من المسؤولية والانضباط الفني واحترام جميع المنافسين، وحرصوا على تقديم مستويات فنية راقية وإصرار واضح داخل الملعب وعزيمة لا تلين طوال مباريات البطولة، الأمر الذي مكنهم من تحقيق نتائج مبهرة طوال المباريات وتوجوها في المباراة النهائية برفع الكأس الخليجية الغالية للمرة الثانية».
وأشاد سموه بجهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وجميع الكوادر الوطنية والجهازين الفني والإداري التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدا سموه بالوقفة الوطنية الشاملة مع المنتخب والعمل الجماعي وروح الفريق التي كانت مفتاح النجاحات التي تحققها المملكة في مجال الرياضة، معربا سموه عن تقديره للجماهير البحرينية والدور الكبير الذي قامت به وتحملها عناء السفر من أجل الوقوف إلى جانب المنتخب الوطني وشكلت بحضورها دافعا كبيرا للاعبين ولعبت دورا مؤثرا في تحقيق اللقب.
وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ردًا على برقية سموه المهنئة بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين، هذا نصها: ابننا العزيز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلنا للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة حفظه اللّه، السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، تلقينا ببالغ الاعتزاز برقية سموكم العزيز حفظكم الله، المهنئة لنا بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين. ويطيب لنا أن نبعث إلى سموكم أطيب التهاني والتبريكات بما تحقق من إنجاز رياضي تاريخي لمملكة البحرين في هذا المحفل الخليجي، مشيدين بما قدمه المنتخب من أداء فني رفيع ومتميز تكلل بالتتويج بهذا اللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه، متمنين للمنتخب وبقية المنتخبات الوطنية دوام التوفيق في البطولات والاستحقاقات القادمة، معربين في هذه المناسبة عن اعتزازنا بما تبذلونه سموكم من جهود كبيرة ومتواصلة للارتقاء بمستوى كرة القدم البحرينية والرياضية البحرينية بوجه عام، والذي أثمر تحقيق هذا الإنجاز والعديد من الإنجازات المشرفة في مختلف الألعاب.. سائلين الله تعالى أن يحفظ سموكم بكل خير، لمواصلة مسيرة العطاء والانجاز، ودمتم بإذن اللّه سالمين.
والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
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