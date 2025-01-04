Sunday, 05 January 2025 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قادة الإمارات يهنئون البحرين بالفوز بـ((خليجي 26))

1/4/2025 7:14:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بفوز‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج‭.‬

وكتب‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬أبارك‭ ‬لأخي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬والأشقاء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الفوز‭ ‬بـ«خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬وأشيد‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬والروح‭ ‬العالية‭ ‬للمنتخبين،‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني،‭ ‬والتنظيم‭ ‬الناجح‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وتمنياتي‭ ‬للجميع‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المقبلة‭.‬

كما‭ ‬كتب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الإمارات‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬البحرين‭.. ‬نشكركم‭ ‬على‭ ‬الروح‭ ‬القتاليّة‭.. ‬جمال‭ ‬الأداء‭.. ‬المتعة‭ ‬الرياضية‭.. ‬ألف‭ ‬مبروك‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭. ‬

ألف‭ ‬مبروك‭ ‬لأخي‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ملك‭ ‬البحرين‭.. ‬ألف‭ ‬مبروك‭ ‬لشعب‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيق‭.. ‬هاردلك‭ ‬للمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أداءً‭ ‬بطوليا‭. ‬

شكرنا‭ ‬للكويت‭.. ‬أميرها‭ ‬أخي‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬وشعبها‭ ‬المضياف‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭.. ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬قربت‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬الجميع‭. ‬

جمعتنا‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬المحبة‭.. ‬والأخوة‭.. ‬والروح‭ ‬الرياضية‭ ‬الجميلة‭.‬

وكتب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬أهنئ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى،‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الشقيق،‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬بـ«خليجي‭ ‬26‮»‬‭.. ‬أداء‭ ‬متميز‭ ‬للمنتخبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني‭..‬‭ ‬كما‭ ‬أبارك‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬حكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬بـنجاح‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‮»‬‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN04012025000055011008ID1109055154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث