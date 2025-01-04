رئيس الحرس الوطني يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بفوز المنتخب الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة فوز منتخب مملكة البحرين لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في دورته السادسة والعشرين، التي أقيمت في دولة الكويت الشقيقة.
وأعرب سمو رئيس الحرس الوطني عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الرياضي الخليجي الكبير، مشيداً بالجهود المتميزة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في سبيل الارتقاء بمستوى رياضة كرة القدم، وبالجهود التي بذلها الطاقم الفني والإداري وبما أظهره لاعبو منتخب مملكة البحرين الوطني منذ انطلاق البطولة.
كما أعرب الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، في برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تهانيه، هذا نصها:
يطيب لي يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم أخلص التهاني والتبريكات، بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بكأس خليجي زين 26، الذي يجسد العمل الدؤوب والاهتمام الكبير الذي تولونه للرياضة والشباب البحريني.
إن هذا الإنجاز الرياضي يعكس ما حققته المملكة من تقدم في مختلف المجالات، ويؤكد مكانتها الرائدة بين دول المنطقة.
أدام الله على سموكم الصحة والعافية، ووفقكم لما فيه رفعة مملكتنا الغالية.
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