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رئيس الحرس الوطني يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بفوز المنتخب الوطني

1/4/2025 7:14:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالته‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬التبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭. ‬

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬الخليجي‭ ‬الكبير،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬وبما‭ ‬أظهره‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬في‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

يطيب‭ ‬لي‭ ‬يا‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬إلى‭ ‬سموكم‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بكأس‭ ‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تولونه‭ ‬للرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني‭.‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ويؤكد‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

أدام‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬سموكم‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬ووفقكم‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬رفعة‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

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