استشهاد العشرات في غارات إسرائيلية على غزة مع تجدد مساعي وقف إطلاق النار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

غزة‭ ‬ – الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬لمنزل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬12‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬ضربات‭ ‬بأنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬62‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬وسطاء‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬ومسعفون‭ ‬إن‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬الغولة‭ ‬عندما‭ ‬وقع‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصباح،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬المبنى‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬محتملين‭ ‬محاصرين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬جارية،‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭. ‬واستمر‭ ‬تصاعد‭ ‬ألسنة‭ ‬اللهب‭ ‬وأعمدة‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬الأثاث‭ ‬المحترق‭ ‬وسط‭ ‬الأنقاض‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬عيان‭ ‬من‭ ‬جيران‭ ‬عائلة‭ ‬الغولة‭ ‬‮«‬تقريبا‭ ‬الساعة‭ ‬تنتين‭ ‬بعد‭ ‬نص‭ ‬الليل،‭ ‬صحينا‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬انفجار‭ ‬ضخم‭ ‬جدا‭ ‬هز‭ ‬المكان‭ ‬كله‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬كلهم‭ ‬أطفال،‭ ‬نساء،‭ ‬مفيش‭ ‬أي‭ ‬واحد‭ ‬يقول‭ ‬ضرب‭ ‬صواريخ‭ ‬ولا‭ ‬مقاومة‭ ‬لأن‭ ‬كلهم‭ ‬أطفال،‭ ‬جيراننا‭ ‬واحنا‭ ‬عارفينهم‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬ثلاثة‭ ‬ركاب‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬شرقي‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬الجمعة،‭ ‬ليصل‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬62‭. ‬

واستشهد‭ ‬11‭ ‬فلسطينيا،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬منزلا‭ ‬بحي‭ ‬الشجاعية‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬‮

‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الحربية‭ ‬قصفت‭ ‬منزلا‭ ‬لعائلة‭ ‬سمارة‭ ‬بحي‭ ‬الشجاعية‭ ‬شرق‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لاستشهاد‭ ‬11‭ ‬مواطنا‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المواصي‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوبي‭ ‬القطاع،‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬للاحتلال‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‮»‬‭.

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ووفق‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬أطلقت‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬المروحية‭ ‬نيرانها‭ ‬الثقيلة‭ ‬تجاه‭ ‬غرب‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬آليات‭ ‬الاحتلال‭ ‬نيرانها‭ ‬بكثافة‭ ‬تجاه‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬الصفطاوي‭ ‬والتوام‭ ‬شمالا‮»‬‭.

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وأقر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتدمير‭ ‬حي‭ ‬بأكمله‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬أكملت‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬يستخدم‭ ‬كمخبأ‭ ‬ومركز‭ ‬قيادة‭ ‬لكبار‭ ‬قادة‭ ‬حماس،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬دمرت‭ ‬المجمع‭ ‬بأكمله‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يضمها‭.

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ويأتي‭ ‬تزايد‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬وسط‭ ‬مساع‭ ‬جديدة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬وإعادة‭ ‬الرهائن‭ ‬قبل‭ ‬تولي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬منصبه‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬

وأرسلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفدا‭ ‬للتفاوض‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لاستئناف‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭. ‬

وحثت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭ ‬بالمحادثات،‭ ‬حماس‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إنها‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬مدى‭ ‬قرب‭ ‬الجانبين‭. ‬