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السلطات السورية تعلن استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الثلاثاء

1/4/2025 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

دمشق‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي،‭ ‬وهو‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬سيستأنف‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تسيير‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬وإليها،‭ ‬بعد‭ ‬توقفها‭ ‬عقب‭ ‬الإطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭ ‬أشهد‭ ‬الصليبي‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭): ‬‮«‬نعلن‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬7‭ / ‬1‭ / ‬2025‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬شهر‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬حكم‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نطمئن‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭ ‬بأننا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬كاملة‭ ‬لمطاري‭ ‬حلب‭ ‬ودمشق‭ ‬بمساعدة‭ ‬شركائنا‭ ‬كي‭ ‬يكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬الرحلات‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬موظّف‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬السورية،‭ ‬مفضلا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬تستأنف‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬دبي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬المطار‭ ‬يستقبل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬طائرات‭ ‬تنقل‭ ‬مساعدات‭ ‬دولية‭ ‬أو‭ ‬تقلّ‭ ‬مسؤولين‭ ‬أجانب،‭ ‬واستأنف‭ ‬تسيير‭ ‬الرحلات‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬

وكانت‭ ‬الخطوط‭ ‬القطرية‭ ‬أعلنت‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬ستستأنف‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬عقب‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عاما‭.‬

وقالت‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ستشغل‭ ‬ثلاث‭ ‬رحلات‭ ‬أسبوعياً‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دمشق‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬يناير‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اعتبرت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تمثّل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬ربط‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وأقلعت‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الى‭ ‬حلب‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬لفصائل‭ ‬معارضة‭ ‬تقودها‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬السلطة‭ ‬حاليا‭. ‬

في‭ ‬الأثناء‭ ‬حطت‭ ‬طائرة‭ ‬مساعدات‭ ‬أرسلتها‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬وأعلنت‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وصول‭ ‬طائرة‭ ‬مساعدات‭ ‬مصرية‭ ‬إلى‭ ‬دمشق‭... ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬مصر‭ ‬للطيران‭ ‬محملة‭ ‬بـ15‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والأدوية‭ ‬والأغذية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬العربي‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬

وأفادت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬القاهرة‭ ‬الإخبارية‮»‬‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية،‭ ‬بأن‭ ‬المساعدات‭ ‬تشمل‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬خيام‭ ‬ومواد‭ ‬غذائية‭ ‬وأدوية‭. ‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬أعلنت‭ ‬الأربعاء‭ ‬تسيير‭ ‬جسر‭ ‬جوي‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬لنقل‭ ‬إمدادات‭ ‬طبية‭ ‬وغذائية‭ ‬وإيوائية‭ ‬‮«‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬الأوضاع‭ ‬الصعبة‮»‬‭ ‬على‭ ‬السوريين،‭ ‬وفق‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬هبطت‭ ‬طائرة‭ ‬شحن‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الشدادي‭ ‬جنوب‭ ‬الحسكة‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬موقعه،‭ ‬إن‭ ‬الطائرة،‭ ‬التي‭ ‬هبطت‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭/‬السبت،‭ ‬محملة‭ ‬بمعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬ولوجستية‭ ‬وانطلقت‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬القواعد‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

‭ ‬ووفق‭ ‬المرصد،‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬استقدام‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬برا‭ ‬وجوا‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬وشرق‭ ‬سوريا‮»‬‭.

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬وأسلحة‭ ‬متطورة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬شحن‭ ‬برفقة‭ ‬مروحية‭ ‬عسكرية‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬خراب‭ ‬الجير‭ ‬بريف‭ ‬رميلان‭ ‬شمال‭ ‬الحسكة،‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬القواعد‭ ‬الأمريكية‭ ‬وإرسال‭ ‬دعم‭ ‬إضافي‭ ‬إلى‭ ‬عين‭ ‬العرب‭ (‬كوباني‭).‬

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