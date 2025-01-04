حكومة الأمر الواقع في سوريا... ما بين اكتساب الشرعية ومواجهة تحديات الداخل والخارج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬يزداد‭ ‬الحراك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬مع‭ ‬تقاطر‭ ‬الوفود‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬للقاء‭ ‬مسؤولي‭ ‬حكومة‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضفي‭ ‬عليها‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الشرعية‭. ‬

وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬ودبلوماسيون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬رفيعو‭ ‬المستوى‭ ‬ذهبوا‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الأسد‭ ‬بأسباب‭ ‬وتوجهات‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولكن‭ ‬تلك‭ ‬الزيارات‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬تمثل‭ ‬اعترافا‭ ‬ضمنيا‭ ‬بالإدارة‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬قوة‭ ‬دفع‭ ‬لها‭.‬

ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬إكساب‭ ‬الشرعية‭ ‬لتلك‭ ‬الإدارة‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬لها‭ ‬لتثبيت‭ ‬أركانها،‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬سابقة‭ ‬كثيرة‭ ‬أطيح‭ ‬فيها‭ ‬بأنظمة‭ ‬حاكمة،‭ ‬وكانت‭ ‬الإجراءات‭ ‬العقابية‭ ‬كتعليق‭ ‬العضويات‭ ‬في‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬حاضرة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالحكام‭ ‬الجدد‭.‬

لكن‭ ‬ربما‭ ‬يفسر‭ ‬البعض‭ ‬ازدواجية‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬مماثلة‭ ‬لكون‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬الأسد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يحظى‭ ‬بقبول‭ ‬معظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬المؤثرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يذهب‭ ‬فريق‭ ‬آخر‭ ‬لكون‭ ‬تغيير‭ ‬أنظمة‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأحيان‭ ‬يجري‭ ‬عبر‭ ‬تحركات‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العسكرية،‭ ‬ولكن‭ ‬المفارقة‭ ‬مع‭ ‬النموذج‭ ‬السوري‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أطاح‭ ‬بنظام‭ ‬الأسد‭ ‬هي‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬أجانب‭ ‬ومعظمها‭ ‬مدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬ما‭ ‬تعرف‭ ‬بهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬المرتبطة‭ ‬بتنظيم‭ ‬القاعدة‭. ‬

ورأت‭ ‬مجلة‭ ‬فورين‭ ‬أفيرز‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬السقوط‭ ‬المفاجئ‭ ‬والصادم‭ ‬لنظام‭ ‬الأسد‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬أثار‭ ‬ابتهاج‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬عانوا‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬وعقودا‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬القمعي،‭ ‬لكنها‭ ‬ألقت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬تواجه‭ ‬الإدارة‭ ‬الانتقالية‭. ‬

وذكرت‭ ‬المجلة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬تبلور‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬دمشق،‭ ‬يشعر‭ ‬السوريون‭ ‬والمراقبون‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬بالقلق‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬شموليتها‭ ‬وتمثيلها‭ ‬وإسلاميتها،‭ ‬فالقائد‭ ‬الفعلي‭ ‬للبلاد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع،‭ ‬هو‭ ‬مقاتل‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يدعي‭ ‬أنه‭ ‬نبذ‭ ‬الإرهاب‭. ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬نفسها‭ ‬مصنفة‭ ‬منظمة‭ ‬إرهابية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التوترات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬حلها‭ ‬بين‭ ‬الجماعات‭ ‬العرقية‭ ‬والدينية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعرقل‭ ‬جهود‭ ‬الشرع‭ ‬لتوحيد‭ ‬البلاد‭ ‬وتوطيد‭ ‬حكمه‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬فورين‭ ‬أفيرز‭ ‬أن‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬ستتخذها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬‮«‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬بسط‭ ‬سلطته‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬سوريا‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬مخاوف‭ ‬وجدل‭ ‬أثارته‭ ‬قرارات‭ ‬وتصريحات‭ ‬لمسؤولين‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬توليها‭ ‬زمام‭ ‬الأمور،‭ ‬رأت‭ ‬المجلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬لسوريا‭ ‬الجديدة‭ ‬وجيرانها‭ ‬هو‭ ‬قيام‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬موحدة‭ ‬ومتماسكة‭ ‬يمكنها‭ ‬التفاوض‭ ‬على‭ ‬اتفاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬تعزز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭. ‬

وحذرت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬البديل‭ ‬هو‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬ضعيفة‭ ‬ومنقسمة‭ ‬ومعرضة‭ ‬للصراع،‭ ‬وهي‭ ‬نتيجة‭ ‬قد‭ ‬تتطلب‭ ‬وجودا‭ ‬عسكريا‭ ‬أمريكيا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬ومكلفا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتخلق‭ ‬مشاكل‭ ‬لتركيا‭ (‬حليفة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬وتعرض‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬البناء‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬للخطر،‭ ‬وينجم‭ ‬عنها‭ ‬موجة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬السورية‮»‬‭. ‬

ولعل‭ ‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لواشنطن‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تحققت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬فحكم‭ ‬الأسد‭ ‬انتهى‭ ‬وانسحبت‭ ‬القوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬والروسية‭ ‬من‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬المجلة‭ ‬التي‭ ‬رأت‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬سوريا‭ ‬خسارة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإيران،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خسارة‭ ‬حكومة‭ ‬صديقة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تشكل‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة،‭ ‬فقد‭ ‬خسرت‭ ‬طهران‭ ‬طريقها‭ ‬الرئيسي‭ ‬لنقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وبالتالي‭ ‬خسرت‭ ‬طريقها‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ (‬محور‭ ‬المقاومة‭) ‬الذي‭ ‬أضعفته‭ ‬بشدة‮»‬‭.‬