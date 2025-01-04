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نادي راشد للفروسية يهنئ بفوز المنتخب

1/4/2025 7:14:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:33

هنأت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬ولاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بهذا‭ ‬الانجاز‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭.‬

وفي‭ ‬مبادرة‭ ‬وطنية‭ ‬لمساندة‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الخليجي‭ ‬المهم‭ ‬نظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬تجمعاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬لتشجيع‭ ‬ومؤازرة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬امام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬الـ26‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

وحرصت‭ ‬ادارة‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنادي‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬لمتابعة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬مباشرةً‭ ‬عبر‭ ‬الشاشة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالنادي‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬مثيرة‭ ‬وحماسية‭ ‬تفاعلت‭ ‬خلالها‭ ‬الجماهير‭ ‬مع‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭.‬

وسادت‭ ‬أجواء‭ ‬الفرحة‭ ‬العارمة‭ ‬الجماهير‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬احتفالاً‭ ‬بالفوز‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وتتويجه‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج،‭ ‬عبر‭ ‬الشيلات‭ ‬والأهازيج‭ ‬الوطنية‭ ‬والرياضية‭ ‬وتبادل‭ ‬الحضور‭ ‬التهاني‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬حضور‭ ‬الجمهور‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬3000‭ ‬متفرج‭.‬

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