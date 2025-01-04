نادي راشد للفروسية يهنئ بفوز المنتخب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:33
هنأت إدارة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم والجهازين الإداري والفني ولاعبي المنتخب الوطني بهذا الانجاز المشرف الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين في مختلف المحافل.
وفي مبادرة وطنية لمساندة منتخب البحرين الوطني الأول لكرة القدم في الحدث الخليجي المهم نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل تجمعاً جماهيرياً لتشجيع ومؤازرة منتخبنا الوطني امام نظيره المنتخب العماني في المباراة النهائية لكأس الخليج الـ26 التي أقيمت في دولة الكويت.
وحرصت ادارة نادي راشد للفروسية وسباق الخيل على اعداد المدرج الرئيسي للنادي للجماهير التي حضرت لمتابعة المباراة النهائية حيث تم عرضها مباشرةً عبر الشاشة الرئيسية بالنادي وسط أجواء مثيرة وحماسية تفاعلت خلالها الجماهير مع مجريات المباراة وتشجيع المنتخب الوطني.
وسادت أجواء الفرحة العارمة الجماهير بعد انتهاء المباراة احتفالاً بالفوز البحريني على نظيره العماني 2-1 وتتويجه بكأس الخليج، عبر الشيلات والأهازيج الوطنية والرياضية وتبادل الحضور التهاني بهذا الإنجاز، حيث بلغ حضور الجمهور بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 3000 متفرج.
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