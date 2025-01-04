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رئيس اتحاد الكرة ونائبه يهنئان جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

1/4/2025 7:14:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:35

رفع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء؛‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭.‬

وأكدا‭ ‬أن‭ ‬إنجاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬وتحقيقه‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬تاريخيًا‭ ‬يعكس‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جلالته‭ ‬الداعم‭ ‬الأول‭ ‬للرياضيين،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬إنجاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬جاء‭ ‬ليؤكد‭ ‬التميز‭ ‬المستمر‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشارا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬جسد‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مثمنين‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬ويقودها‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬كإحدى‭ ‬ثمار‭ ‬دعم‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

ولفتا‭ ‬إلى‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬خاص،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يأتي‭ ‬تواصلا‭ ‬للنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وجعلها‭ ‬تحتل‭ ‬مكانة‭ ‬مرموقة،‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬تهنئة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وأكدا‭ ‬أن‭ ‬إنجاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬26‭ ‬انعكاس‭ ‬للدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبيرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬داعم‭ ‬أساسي‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سموه‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬قدموا‭ ‬أداءً‭ ‬وروحًا‭ ‬عاليًا‭ ‬طوال‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬وهذه‭ ‬الروح‭ ‬أساسها‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‮»‬‭.‬

وأوضحا‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬يعد‭ ‬حافزًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وجميع‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬نحو‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬ومضاعفتها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬رفع‭ ‬علم‭ ‬المملكة‭ ‬خفاقًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬والنظر‭ ‬قدمًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

كما‭ ‬نوها‭ ‬بدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذله‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬نحو‭ ‬إنجاح‭ ‬عمل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وقيادتها‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لدعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬يستلهم‭ ‬منه‭ ‬الجميع‭ ‬الحافز‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الجهود،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مساندة‭ ‬سموه‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬تجسد‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأداء‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول،‭ ‬والذين‭ ‬توجوا‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنجاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬شكل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬أظهره‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬جهازين‭ ‬فني‭ ‬وإداري‭ ‬ولاعبين‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬كافة‭ ‬طوال‭ ‬مشوار‭ ‬ومنافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬الروح‭ ‬العالية‭ ‬والأداء‭ ‬القتالي‭ ‬السمة‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إخراج‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬صورة‭ ‬والتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الخليجي‭.‬

ولفتا‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬التصريح‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭.‬

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