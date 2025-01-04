رئيس اتحاد الكرة ونائبه يهنئان جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:35
رفع كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء؛ بمناسبة فوز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26».
وأكدا أن إنجاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة خليجي 26 وتحقيقه اللقب للمرة الثانية تاريخيًا يعكس الرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من قبل جلالة الملك المعظم، مشيرًا إلى أن جلالته الداعم الأول للرياضيين، مبينًا أن إنجاز المنتخب الوطني الأول جاء ليؤكد التميز المستمر للرياضة البحرينية.
وأشارا إلى أن تحقيق اللقب جسد ما تحظى به كرة القدم البحرينية من اهتمام خاص من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، مثمنين الرعاية الكريمة التي تحصل عليها كرة القدم البحرينية ويقودها إلى مزيد من النجاحات كإحدى ثمار دعم جلالة الملك المعظم للرياضة البحرينية.
ولفتا إلى فخر واعتزاز أسرة كرة القدم البحرينية بما تحظى به من اهتمام ودعم خاص، مشيرًا إلى أن الإنجاز في بطولة كأس الخليج العربي يأتي تواصلا للنجاحات المتعددة التي تحققها الرياضة البحرينية وجعلها تحتل مكانة مرموقة، خصوصا على مستوى كرة القدم.
كما قدم تهنئة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، لممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة التهاني إلى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وأكدا أن إنجاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة خليجي 26 انعكاس للدعم والاهتمام الكبيرين من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مشيرًا إلى أن سموه داعم أساسي للمنتخب الوطني، منوهًا بالدعم الكبير الذي يقدمه سموه لكرة القدم البحرينية، وقال: «لاعبو المنتخب الوطني قدموا أداءً وروحًا عاليًا طوال منافسات البطولة، وهذه الروح أساسها الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة».
وأوضحا أن دعم سموه يعد حافزًا كبيرًا لجميع أفراد المنتخب الوطني وجميع أسرة كرة القدم البحرينية نحو بذل المزيد من الجهود ومضاعفتها في سبيل رفع علم المملكة خفاقًا في مختلف المحافل، والنظر قدمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة البحرينية، معربًا عن شكره وتقديره لدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
كما نوها بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمنتخبات الوطنية، مثنيًا على ما يبذله سموه من جهود نحو إنجاح عمل المنتخبات الوطنية وقيادتها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل، معربا عن شكره وتقديره لدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مشيرًا إلى أن دعم سموه يستلهم منه الجميع الحافز لبذل المزيد ومضاعفة الجهود، مؤكدًا أن مساندة سموه للمنتخبات الوطنية تجسد الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للرياضة البحرينية، وهو ما أسهم في تحقيق الإنجازات المختلفة.
وأشاد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بأداء لاعبي المنتخب الوطني الأول، والذين توجوا بلقب بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، مشيرًا إلى أن إنجاز المنتخب الوطني الأول في بطولة الخليج شكل محطة مهمة لكرة القدم البحرينية.
وأشار سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة إلى أن الإنجاز الكبير الذي تحقق جاء بفضل ما أظهره أفراد المنتخب من جهازين فني وإداري ولاعبين والقائمين على المنتخب كافة طوال مشوار ومنافسات البطولة، إذ كانت الروح العالية والأداء القتالي السمة الأبرز على أداء المنتخب، مثنيًا على الجهود التي بذلها الجميع في سبيل إخراج المنتخب على أفضل صورة والتتويج باللقب الخليجي.
ولفتا في ختام التصريح إلى أهمية البناء على المكتسبات التي حققها المنتخب الوطني في «خليجي 26».
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