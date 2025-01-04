رئيس نادي المحرق يهنئ القيادة بإنجاز منتخب الكرة في خليجي 26

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:36
رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، خالص التهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الإنجاز المتميز الذي حققه منتخب البحرين الوطني لكرة القدم بفوزه بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26)، التي اختتمت فعاليتها في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد رئيس نادي المحرق أن هذا الإنجاز الرياضي المتميز جاء ليؤكد مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به الرياضة البحرينية من القيادة، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية وحرصها الدائم على تهيئة المنتخبات والأندية الوطنية للمنافسة في البطولات الخارجية، وتمثيل المملكة التمثيل المشرف. كما هنأ رئيس نادي المحرق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بهذا الإنجاز، مشيداً بدعم سموهما للمنتخبات والأندية الوطنية كافة، واهتمامهما المستمر بوضع الخطط والبرامج التي تسهم في تهيئة السبل للمنتخبات والأندية كافة؛ من أجل التمثيل المشرف في البطولات التي يشاركون فيها وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.
ونقل رئيس نادي المحرق خالص التهنئة إلى رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ونائبه سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، ومنتسبي الاتحاد كافة بمناسبة هذا الإنجاز الذي جاء ليضاف إلى الإنجازات العديدة التي حققتها الرياضة البحرينية في مختلف الألعاب والمحافل الدولية.
وهنأ رئيس نادي المحرق الطاقم الفني والاداري واللاعبين على هذا الإنجاز المشرف الذي أكد تقدم مستوى الكرة البحرينية، وتطلعها الى البطولات والمراكز المتقدمة، وتنفيذ الخطط المدروسة والناجحة.
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