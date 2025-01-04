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رئيس نادي المحرق يهنئ القيادة بإنجاز منتخب الكرة في خليجي 26

1/4/2025 7:14:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:36

‭ ‬رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬خالص‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوزه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬فعاليتها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬المتميز‭ ‬جاء‭ ‬ليؤكد‭ ‬مدى‭ ‬الاهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬القيادة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬المنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭. ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬سموهما‭ ‬للمنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬كافة،‭ ‬واهتمامهما‭ ‬المستمر‭ ‬بوضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬السبل‭ ‬للمنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬كافة؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يشاركون‭ ‬فيها‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭.‬

ونقل‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬خالص‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ونائبه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الاتحاد‭ ‬كافة‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ليضاف‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬والمحافل‭ ‬الدولية‭.‬

وهنأ‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬الطاقم‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬واللاعبين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬تقدم‭ ‬مستوى‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتطلعها‭ ‬الى‭ ‬البطولات‭ ‬والمراكز‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬المدروسة‭ ‬والناجحة‭.‬

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