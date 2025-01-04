إصابة مستوطن بإطلاق نار بالضفة

إصابة مستوطن بإطلاق نار بالضفة
التاريخ
1/4/2025 3:11:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مستوطنا أصيب بالرصاص في عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة عادي عاد شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.
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